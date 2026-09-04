Черногория хочет отменить иммунитет президента и министров по коррупционным преступлениям

В Черногории сделан важный шаг к изменению Конституции, которое лишит президента страны, премьер-министра и членов правительства иммунитета в случаях, связанных с коррупционными преступлениями. Предложение правительства единогласно поддержали все 66 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, сообщает RTCG.

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Речь пока идет не об окончательном принятии конституционной поправки, а о прохождении первого важного этапа процедуры ее изменения. После голосования парламент также единогласно поручил Конституционному комитету в течение четырех дней определить текст проекта поправки.

Инициатива предполагает изменение статьи 86 Конституции Черногории. Президент и члены правительства не смогут ссылаться на иммунитет, если речь идет о преступлениях против служебной обязанности.

К ним относятся, в частности, злоупотребление служебным положением, получение и дача взятки и другие подобные преступления.

В обосновании инициативы говорится, что такие действия непосредственно подрывают целостность государственной власти, доверие граждан к государственным институтам и основные принципы конституционного строя.

Поэтому, считают авторы поправки, Конституция должна однозначно устанавливать, что иммунитет не может защищать высших должностных лиц от ответственности за подобные преступления.

«Ни одна исполнительная должность не должна быть щитом»

Инициатором реформы выступило правительство Черногории. Еще в апреле оно одобрило предложение об изменении Конституции и передало его парламенту.

Вице-премьер по вопросам политической системы, юстиции и борьбы с коррупцией Момо Копривица заявил во время парламентских дебатов, что задача реформы - не создать механизм для преследования политических противников.

По его словам, член правительства не должен подвергаться уголовному преследованию только потому, что принял политическое решение, с которым кто-то не согласен.

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Однако государственная должность, подчеркнул Копривица, не должна становиться защитой от ответственности за преступления с элементами коррупции.

Он также обратил внимание на необычную сторону инициативы: действующая власть фактически предлагает ограничить иммунитет самой себе и всем будущим правительствам.

«Государство не должно иметь двойных стандартов - одних для граждан и других для должностных лиц», - заявил вице-премьер.

Рекомендация GRECO и путь в Евросоюз

У реформы есть и европейский контекст.

Правительство Черногории объясняет изменение Конституции необходимостью выполнить рекомендации Группы государств против коррупции (GRECO) - антикоррупционного органа Совета Европы.

Речь идет о рекомендациях пятого раунда оценки, касающихся добросовестности и ответственности лиц, занимающих высшие исполнительные должности.

Власти также напрямую связывают реформу с процессом вступления страны в Европейский союз. Выполнение плана рекомендаций GRECO входит в число ориентиров по главе 23 переговоров с ЕС, посвященной судебной системе и основным правам.

Параллельно правительство предлагает еще одну антикоррупционную меру - обязательную предварительную проверку добросовестности кандидата в премьер-министры и кандидатов на должности членов правительства.

Таким образом, нынешнее голосование парламента еще не означает, что иммунитет президента и министров уже отменен. Однако единогласная поддержка всех 66 участвовавших в голосовании депутатов открыла путь к подготовке конкретного текста конституционной поправки.