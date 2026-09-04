4 сентября 2026, 17:30

В Торонто шторм разрушил стадион за пару недель до концерта AC/DC

В Торонто шторм разрушил стадион за пару недель до концерта AC/DC

Сильный шторм в Торонто оставил до 65 тыс. домохозяйств без электричества, привел к подтоплению в отдельных районах города и нанес «значительный ущерб» стадиону Rogers Stadium, где 16 сентября запланирован концерт рок-группы AC/DC, сообщила телерадиовещательная компания CBC.

Шторм привел к разрушению части трибун Rogers Stadium и обрушил сотни рядов сидений. Владеющая стадионом компания Live Nation Canada оценивает размер ущерба. Вместимость стадиона - 50 тыс. человек, он был открыт в прошлом году. Решение о переносе или отмене концерта еще не принято.

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Обрушившийся на Торонто в ночь на четверг шторм также привел к перекрытию нескольких крупных магистралей внутри города и оборвал линии электропередачи. С учетом окрестностей Торонто и соседних населенных пунктов в общей сложности доступа к электроэнергии лишилось до 150 тыс. домохозяйств, в большей части районов снабжение уже восстановлено. Во время шторма в городе выпало до 13 см осадков, порывы ветра в отдельных районах достигали 35 м/с.

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