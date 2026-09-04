В ООН хотят изменить изображение карты мира

Генеральная Ассамблея ООН поддержала инициативу африканских стран о более широком использовании карт, которые точнее передают реальные размеры материков. Речь идет прежде всего об отказе от привычной проекции Меркатора там, где важно сравнивать площади стран и континентов.

Резолюцию продвигало Того при поддержке Африканского союза. За нее проголосовали 164 страны, против - только США, еще шесть воздержались. Документ носит рекомендательный характер: он не «запрещает» старые карты, но призывает школы, международные организации и технологические платформы чаще использовать более точные по площади проекции, например Equal Earth.

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В чем проблема с картой Меркатора

Привычная школьная карта мира основана на проекции, созданной фламандским картографом Герардом Меркатором еще в 1569 году. Ее главное достоинство - удобство для морской навигации: направления на ней передаются очень хорошо.

Но у этого есть цена. Чем дальше территория расположена от экватора, тем сильнее она визуально увеличивается. Поэтому Гренландия на такой карте выглядит почти сопоставимой с Африкой, хотя в действительности Африка примерно в 14 раз больше. Россия, Канада, Европа и другие северные территории тоже кажутся крупнее относительно стран, расположенных ближе к экватору.

Именно это и вызывает недовольство африканских стран. Их аргумент прост: миллионы людей десятилетиями видят карту, на которой Африка выглядит гораздо меньше своего реального масштаба. Африканский союз считает, что такая визуальная привычка влияет не только на уроки географии, но и на восприятие роли континента в мире.

Чем отличаются разные проекции

Полностью «правильной» плоской карты мира не существует. Земля имеет форму шара, и при переносе ее поверхности на плоскость что-то неизбежно приходится искажать.

Проекция Меркатора хорошо сохраняет углы и направления, поэтому исторически была удобна морякам. Но сильно искажает площади, особенно возле полюсов.

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Gall–Peters и другие равновеликие проекции сохраняют относительные площади материков. Африка, Южная Америка и страны у экватора на них выглядят гораздо ближе к своим реальным размерам, но формы континентов заметно вытягиваются.

Equal Earth, созданная в 2018 году, тоже сохраняет площади, однако старается одновременно сделать очертания материков визуально более привычными. Именно ее сегодня активно продвигает кампания #CorrectTheMap.

Франция уже заявила, что будет чаще использовать проекцию Eckert IV - она также относится к равновеликим и по принципу близка к Equal Earth.

Значит ли это, что старые карты исчезнут?

Нет. Речь идет не о том, чтобы объявить проекцию Меркатора ошибочной. Она по-прежнему полезна для определенных задач. Даже резолюция ООН признает, что разные проекции нужны для разных целей.

Суть инициативы в другом: когда речь идет об образовании, сравнении размеров стран и общем представлении о мире, африканские государства предлагают использовать карты, которые не преувеличивают Север и не уменьшают территории у экватора.

Поэтому история с «новой картой мира» - не столько попытка перерисовать границы, сколько напоминание о простой вещи: любая карта - это не сама Земля, а лишь выбранный способ показать ее на плоском листе.