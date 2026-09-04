Спасатели добрались до места, где пропали латвийские туристы в Непале: что известно на 4 сентября

В истории с 33 путешественниками из Латвии, пропавшими после катастрофических наводнений на границе Непала и Тибета, появилось важное развитие. Спасатели наконец получили доступ к району пограничного перехода, куда ведут последние известные данные о маршруте латвийской группы.

До сих пор добраться туда мешали разрушенные дороги, селевые потоки и огромные массы грязи и камней.

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Однако никаких подтвержденных сведений о судьбе 33 граждан и жителей Латвии, которых продолжают разыскивать, пока нет. Ни один из них официально не числится среди спасенных, но нет и подтверждения гибели кого-либо из группы. Об этом свидетельствуют последние данные МИД Латвии.

Спасатели наконец вышли к пограничному пункту

Директор Консульского департамента МИД Латвии Эдите Медне назвала главным позитивным изменением то, что поисковые группы смогли добраться до пограничного района на севере Непала.

Именно туда ведут последние известные сведения о пропавших путешественниках.

Работа в этой зоне особенно важна, поскольку катастрофа практически уничтожила инфраструктуру вокруг перехода Гьиронг, известного на непальской стороне также как Керунг.

Китай 2 сентября полностью восстановил единственную дорогу G216, ведущую к переходу Гьиронг. Это позволило впервые доставить непосредственно в основной район бедствия тяжелую спасательную технику. До этого часть оборудования приходилось перебрасывать по воздуху, а спасатели добирались до отдельных участков пешком через горы.

Теперь поиски в районе, где могла находиться латвийская группа, переходят в новую фазу.

Из 27 камер сохранились данные только двух

Представитель Консульского департамента МИД Латвии, находящийся непосредственно в Непале, встретился с местной полицией и представителями Интерпола.

Одна из задач - получить максимум информации с камер наблюдения на пограничном пункте.

Но здесь возникла серьезная проблема.

По словам Эдите Медне, на переходе было установлено 27 камер, однако сейчас доступны записи лишь с двух, причем они охватывают очень короткий промежуток времени.

Латвийская Госполиция совместно с непальскими службами пытается выяснить, можно ли получить дополнительные данные, способные установить передвижение группы.

Это особенно важно потому, что ранее удалось достаточно точно восстановить последние минуты перед исчезновением связи: крупнейшая латвийская группа находилась в районе китайско-непальской границы утром 26 августа.

ДНК сдали родственники всех 33 пропавших

Есть еще одно важное изменение.

Теперь родственники всех 33 разыскиваемых сдали образцы ДНК.

Образцы будут максимально быстро переданы непальской стороне, чтобы при необходимости сопоставлять их с ДНК неопознанных погибших.

Такая процедура стала необходимой из-за масштабов катастрофы. Многие тела были найдены в состоянии, при котором обычное визуальное опознание невозможно. Перед захоронением неопознанных погибших власти берут генетические образцы, чтобы личности людей можно было установить позднее.

МИД подчеркивает, что само проведение ДНК-проверок не означает, что латвийцы найдены среди погибших. Подтверждений этого на данный момент нет.

Латвия координирует поиски с другими странами

Представитель латвийского МИД продолжает работу непосредственно в Непале.

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Латвия также сотрудничает с Китаем, поскольку катастрофа затронула обе стороны границы, а маршрут путешественников проходил через Тибет.

Кроме того, Рига договорилась о координации действий с Канадой: у этой страны после катастрофы также остаются пропавшие граждане. По данным МИД, обе страны направили своих консульских представителей в Непал и договорились оперативно обмениваться любой информацией о найденных иностранцах.

В международной работе участвуют дипломатические представительства нескольких государств, а координирующую роль в части совместных усилий взяли на себя США.

Двух человек нашли живыми через девять дней

На фоне тяжелых поисков из Непала пришла и неожиданно обнадеживающая новость.

В пятницу спасателям удалось живыми извлечь двух работников гидроэлектростанции, которые провели девять суток в заваленном тоннеле.

Операция проходила на гидроэлектростанции Trishuli 3A. Спасатели услышали голоса людей из глубины тоннеля и смогли добраться до них. Оба мужчины были эвакуированы вертолетом в Катманду. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Этот случай вновь показал, что даже спустя больше недели поисковые операции остаются спасательными, а не исключительно работами по обнаружению погибших.

По данным AP, около 500 работников гидроэнергетических объектов могут оставаться в затопленных или заваленных тоннелях. Только на объекте Trishuli 3A речь идет примерно о 115 людях.

Катастрофа унесла уже более 1300 жизней

Наводнения и селевые потоки обрушились на Непал и Тибет 26 августа.

Предварительное расследование указывает на обрушение высокогорного ледника. Огромная масса льда и горной породы рухнула вниз, вызвав мощную волну воды, грязи и обломков, прошедшую по долинам и разрушившую населенные пункты, дороги, мосты и энергетические объекты.

По последним международным данным, число погибших в Непале и Тибете уже превышает 1300 человек, более 5000 остаются без вести.

Только в Непале AP сообщает как минимум о 1287 погибших. Китайские власти, в свою очередь, продолжают поиски сотен людей в районе Гьиронга.

Некоторые районы выглядят так, словно населенных пунктов там никогда не существовало. Корреспондент Reuters, побывавший в долине реки Тришули, описывает полностью уничтоженные поселения, где вместо домов осталось серое пространство из грязи и обломков.

Что сейчас известно о 33 латвийцах

По состоянию на 4 сентября ситуация остается такой: латвийские власти разыскивают 33 граждан и жителей Латвии.

Связи с ними нет с 26 августа.

Подтвержденных сведений о том, что кто-либо из этой группы найден живым, пока нет. Нет также подтвержденной информации о гибели кого-либо из них.

Главное изменение последних суток состоит в том, что поисковые группы наконец получили доступ непосредственно к району погранперехода, связанному с последними известными координатами путешественников.

Теперь спасателям предстоит обследовать территорию, проверить имеющиеся записи камер и сопоставлять информацию Непала, Китая и данные, собранные латвийской полицией.

А случай двух рабочих, которых удалось найти живыми спустя девять дней после катастрофы, оставляет надежду даже тогда, когда с момента исчезновения людей прошло уже больше недели.