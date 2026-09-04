4 сентября 2026, 13:27 Валерия Леонова

«Квартира» на Даунинг-стрит, 10: как резиденцию британского премьера выставили на Booking.com

«Квартира» на Даунинг-стрит, 10: как резиденцию британского премьера выставили на Booking.com

Один из самых охраняемых адресов Великобритании неожиданно превратился в «однокомнатную квартиру в центре Лондона», доступную через Booking.com.

Разумеется, британское правительство не решило подзаработать на туристах: фальшивое объявление специально создали эксперты организации по защите потребителей Which?, чтобы проверить, насколько хорошо популярная платформа распознает мошеннические предложения.

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Для эксперимента исследователи выбрали адрес, который трудно с чем-либо перепутать, - Даунинг-стрит, 10, официальную резиденцию британского премьер-министра, пишет The Guardian.

Объявление появилось 18 июня. В нем был указан настоящий адрес и размещена фотография знаменитого здания с черной дверью. Потенциальному постояльцу обещали «однокомнатную квартиру в самом сердце Лондона», расположенную всего в четырех минутах ходьбы от здания парламента.

Исследователи специально настроили объявление таким образом, чтобы гости сначала отправляли запрос на проживание и не могли автоматически забронировать и оплатить его.

Затем окно бронирования ненадолго открыли - исключительно для собственного теста Which?.

И Booking.com позволил провести оплату за недельное проживание на Даунинг-стрит, 10.

По данным Which?, спустя более шести недель деньги исследователю все еще не вернули.

«Исключительное» проживание с котом Ларри

На этом эксперимент не закончился. Исследователи написали фальшивый отзыв о несуществующем отдыхе в резиденции премьер-министра. В нем пребывание называлось «исключительным», а одним из его достоинств было общение со знаменитым котом Ларри.

Ларри живет на Даунинг-стрит с 2011 года и официально носит титул Chief Mouser to the Cabinet Office - главного мышелова правительственной резиденции. Премьер-министры за это время менялись, а Ларри оставался.

Booking.com сообщил автору отзыва, что текст должен пройти проверку модераторов. Однако, как утверждает Which?, отзыв появился на платформе практически сразу.

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Команда исследователей также использовала систему переписки Booking.com для отправки внешнего URL-адреса с запросом данных кредитной карты для подтверждения бронирования, добавили в Which?. Организация заявила, что сервис бронирования заверил их в своей способности блокировать URL-адреса, отправляемые через систему сообщений при подозрении на мошенничество, однако не сделал этого. Объявление в итоге было удалено 27 августа - через шесть недель после его публикации.

По словам Which?, Booking.com ранее заявлял, что способен блокировать подобные ссылки при обнаружении признаков мошенничества. В данном случае ссылка заблокирована не была.

Шесть недель до удаления

Фальшивое объявление окончательно удалили 27 августа, спустя примерно шесть недель после его создания.

Главный редактор Which? Travel Рори Боланд считает результаты эксперимента свидетельством серьезных недостатков системы проверки объектов. Особое недоумение у исследователей вызвало то, что автоматические системы не распознали один из самых известных адресов мира - официальную резиденцию главы британского правительства.

Which? заявила, что расследование выявило более широкие проблемы безопасности платформы, и обратилась к британскому регулятору Ofcom с призывом обратить на них внимание.

Что ответили в Booking.com

В Booking.com с выводами Which? не согласились. Представитель компании заявил The Guardian, что проведенный эксперимент не отражает обычную работу миллионов объектов на платформе. По версии Booking.com, созданное исследователями предложение не было доступно клиентам и не оставалось открытым для бронирования в течение всего указанного шестинедельного периода.

Компания также утверждает, что использует различные проверки, процедуры верификации и системы искусственного интеллекта, благодаря которым большинство мошеннических объявлений обнаруживается и удаляется в течение 24 часов.

В данном случае, объяснили в Booking.com, поскольку объект не был открыт для обычного бронирования, некоторые автоматические механизмы борьбы с мошенничеством не были активированы.

Эксперимент Which? не означает, что турист действительно мог спокойно забронировать себе отпуск в резиденции британского премьер-министра. Но исследователям удалось показать другое: система позволила создать объект с настоящим адресом Даунинг-стрит, 10, провести через него тестовую оплату, разместить фальшивый отзыв и отправить подозрительную ссылку с запросом банковских данных.

И если даже один из самых узнаваемых адресов Великобритании смог пройти такую проверку, считают в Which?, возникает вопрос, насколько легко на платформе может появиться гораздо менее очевидное фальшивое жилье.

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