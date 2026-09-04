Фолкленды снова в центре конфликта: что происходит между Лондоном и Буэнос-Айресом

Отношения Великобритании и Аргентины вновь обострились вокруг Фолклендских островов, которые Аргентина называет Мальвинскими. Новый виток спора вызвали заявления президента Аргентины Хавьера Милея, пообещавшего усилить давление на компании, добывающие нефть в районе архипелага, и слова Дональда Трампа о возможном пересмотре позиции США.

Милей заявил, что вокруг аргентинских претензий на острова «дуют ветры перемен», и сослался на недавние высказывания Трампа. Президент США ранее говорил, что Вашингтон может пересматривать свои позиции, а отвечая на вопрос о возможной поддержке Британии в случае нового конфликта, поставил под сомнение способность Лондона действовать так же решительно, как в 1982 году. Формально США традиционно не занимают сторону в споре о суверенитете, хотя признают британское управление островами.

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В Лондоне отреагировали жестко. Британские министры заявили, что позиция страны остается неизменной: острова останутся британскими до тех пор, пока этого хотят сами жители. В 2013 году на референдуме подавляющее большинство участников проголосовали за сохранение статуса британской заморской территории.

Но на этот раз спор касается не только политики.

В центре конфликта - нефть

Милей объявил о намерении усилить санкции против компаний, работающих на нефтяном месторождении Sea Lion к северу от Фолклендов. Проект развивают британская Rockhopper Exploration и израильская Navitas Petroleum. Аргентина считает работы в этом районе незаконными и нарушающими ее суверенные права.

Reuters сообщает, что Буэнос-Айрес готовит дополнительные законодательные меры против компаний, участвующих в разработке месторождения. По оценкам, ресурсы Sea Lion могут достигать около 1,7 млрд баррелей нефти. После заявлений Милея акции Rockhopper заметно подешевели.

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Кроме того, аргентинский президент объявил о планах увеличить оборонные расходы и развивать военно-морскую инфраструктуру на Огненной Земле. При этом прямых угроз военного захвата островов он не высказывал.

Почему ситуация обострилась именно сейчас

В споре сошлись сразу несколько факторов: растущая экономическая ценность нефтяных месторождений, тесные отношения Милея с Трампом и внутриполитическая ситуация в Аргентине.

Некоторые наблюдатели связывают резкое возвращение темы Мальвин с падением рейтингов Милея и экономическими проблемами в стране. Сам же президент представляет происходящее как изменение международного баланса в пользу Аргентины.

При этом говорить о непосредственной военной угрозе пока оснований нет. Но дипломатический спор, который долгое время оставался относительно контролируемым, заметно обострился - и теперь к старому конфликту о суверенитете добавились нефть и неопределенность вокруг позиции США.

Великобритания и Аргентина воевали за острова в 1982 году. Конфликт завершился поражением аргентинских войск и восстановлением британского контроля. С тех пор вопрос принадлежности Фолклендов остается одним из наиболее болезненных в отношениях двух стран.