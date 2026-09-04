Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до 12, еще 16 человек не найдены

Число погибших при крушении пассажирского судна Filo Jet у северного побережья Кипра достигло 12. В четверг, 4 сентября, поисковые группы обнаружили тела еще двух женщин. Еще 16 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, сообщает Associated Press.

Катастрофа произошла в воскресенье, 30 августа. Filo Jet вышел из порта Кирения (Гирне) на севере Кипра и направлялся в турецкий порт Ташуджу. Вскоре после выхода в море судно начало набирать воду, перевернулось и затонуло.

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На борту находились 267 человек - 259 пассажиров и восемь членов экипажа. Спасти удалось 239 человек. С учетом обнаруженных в последние дни тел подтверждена гибель 12 человек, поиски еще 16 продолжаются.

Судно лежит на глубине около 550 метров

По словам главы администрации Северного Кипра Унала Устеля, тела двух женщин обнаружили в ходе глубоководной поисковой операции. Их личности пока устанавливаются.

Поиски значительно осложняет глубина, на которой находится Filo Jet. Обломки судна обнаружены примерно в 7,5 километра от побережья на глубине около 550 метров.

Для работы на такой глубине Турция направила специальные корабли ВМС TCG Işın и TCG Alemdar, оснащенные оборудованием и подводными аппаратами для глубоководных операций. Спасатели обследуют корпус затонувшего судна и пытаются обнаружить остающихся пропавшими людей.

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Ранее водолазы и дистанционно управляемые аппараты обнаружили внутри Filo Jet тела погибших, однако их извлечение с такой глубины требует специальной техники.

Пассажиры рассказывали о стремительно поступавшей воде

Причины катастрофы пока официально не установлены. Выжившие рассказывали, что незадолго до крушения слышали громкие звуки, после чего внутрь судна стала быстро поступать вода.

Началась паника, и пассажиры пытались выбраться наружу до того, как Filo Jet перевернулся.

Ранее некоторые спасенные рассказывали турецким СМИ, что вода начала поступать вскоре после выхода из порта. Звучали также утверждения о нехватке спасательных жилетов и действиях экипажа, однако эти обстоятельства теперь должны установить следователи.

Девять человек находятся под стражей

Расследование крушения идет одновременно с поисковой операцией. По данным AP, под стражей находятся восемь членов экипажа Filo Jet и руководитель компании, эксплуатировавшей судно. Еще пять человек, в том числе сотрудники компании и порта, находятся под следствием.

Filo Jet представлял собой двухпалубное скоростное пассажирское судно с двумя корпусами из стеклопластика. Согласно данным Lloyd’s List Intelligence, оно ходило под турецким флагом.

Поисковая операция продолжается. Власти заявляют, что она не будет прекращена, пока не будет установлена судьба всех находившихся на борту.