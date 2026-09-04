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13 минут аплодисментов и слезы Малковича: в Венеции состоялась премьера «Девяти диких лошадей»

13 минут аплодисментов и слезы Малковича: в Венеции состоялась премьера «Девяти диких лошадей»

Одной из самых эмоциональных премьер первых дней 83-го Венецианского кинофестиваля стал новый фильм Мартина Макдоны «Wild Horse Nine» («Девять диких лошадей»).

После показа зал поднялся с мест, а продолжительные  овации заставили 72-летнего Джона Малковича, исполнившего одну из главных ролей, едва сдерживать слезы.

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Мировая премьера картины состоялась вечером 3 сентября в знаменитом Sala Grande. Вместе с Малковичем фильм представили режиссер Мартин Макдона и актеры. В зале находились также Фиби Уоллер-Бридж, партнерша Макдоны, и актриса Лесли Бибб, много лет состоящая в отношениях с Рокуэллом.

Зрители тепло реагировали на картину еще во время просмотра - смех в зале звучал неоднократно, а в двух эпизодах фильм прерывался аплодисментами. После финальных титров овация продолжалась около четверти часа. Особенно громко публика приветствовала Малковича и Рокуэлла.

Малкович явно не ожидал такой реакции. Актер улыбался, благодарил зрителей, а в какой-то момент не смог скрыть эмоций и стал вытирать глаза.

Два агента ЦРУ на острове Пасхи

«Wild Horse Nine» участвует в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля и претендует на «Золотого льва». Это черная комедия с элементами политического триллера, действие которой происходит в 1973 году - незадолго до военного переворота в Чили.

Малкович и Рокуэлл играют давних напарников - агентов ЦРУ Криса и Ли. Начальник отправляет их из Сантьяго на остров Пасхи. На фоне знаменитых каменных моаи герои пытаются разобраться с собственным прошлым и происходящими вокруг них политическими интригами. Ситуация становится еще сложнее, когда один из агентов сближается с двумя молодыми бунтарками.

В фильме также снялись Стив Бушеми, Паркер Поузи, Том Уэйтс, Мариана Ди Джироламо и Айлин Салас. Картина длится 118 минут и является совместным производством Великобритании, США и Чили.

Сам Макдона рассказал в Венеции, что давно интересовался ролью ЦРУ в событиях, приведших к свержению правительства чилийского президента Сальвадора Альенде. Режиссер считает, что деятельность американской разведки за пределами США подвергается недостаточно критическому осмыслению. По его словам, стремление ставить под сомнение действия власти вообще проходит через многие его фильмы.

Малковичу уже прочат «Оскар»

Первые отзывы после венецианского показа оказались весьма сильными. Hollywood Reporter назвал премьеру первым по-настоящему восторженно принятым показом нынешнего фестиваля, а вокруг актерской работы Малковича уже начались разговоры о возможной номинации на «Оскар».

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Для самого актера это было бы далеко не первое появление в оскаровской гонке. Малкович дважды номинировался на премию Американской киноакадемии - за фильмы «Места в сердце» и «На линии огня», однако статуэтку пока не получал.

На пресс-конференции в Венеции актер отнесся к ранним прогнозам спокойно. Он сказал, что гораздо важнее для него внимание к самой картине - в ней, по словам Малковича, прекрасные актерские работы, сценарий и режиссура.

Любопытно, что Малкович мог поработать с Макдоной значительно раньше. Актер рассказал, что режиссер уже предлагал ему роли в своих проектах, но прежде из-за занятости ему приходилось отказываться. Когда же Малкович получил сценарий «Wild Horse Nine», его график наконец позволил согласиться.

И еще один вопрос, который ему задали в Венеции, касался возможного завершения карьеры. Здесь Малкович оказался совершенно определен: уходить он не собирается.

«Я практически всю жизнь занимаюсь тем, что люблю, и намерен продолжать», - объяснил актер, добавив с присущей ему иронией, что профессия сама «отправит его на пенсию», когда придет время.

Венеция для Макдоны уже не раз становилась дорогой к «Оскару»

У нынешнего успеха есть еще один интересный контекст. Два предыдущих фильма Мартина Макдоны - «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» и «Банши Инишерина» - также начинали свою фестивальную жизнь именно в Венеции. За сценарии обеих картин Макдона получил здесь награды.

Затем обе ленты отправились в оскаровскую гонку. «Три билборда» принесли статуэтки Фрэнсис Макдорманд и Сэму Рокуэллу. А «Банши Инишерина» получили девять номинаций.

Поэтому разговоры об оскаровских перспективах «Wild Horse Nine» возникли не на пустом месте. Но до объявления номинаций еще далеко - пока фильм сделал только первый, хотя и весьма эффектный шаг: Венеция встретила его стоя.

Официальная страница картины на сайте фестиваля: Wild Horse Nine - La Biennale di Venezia.

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