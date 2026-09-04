Google обещает точный прогноз: новая ИИ-модель будет обновлять погоду каждый час

Google DeepMind и Google Research представили WeatherNext 3 - новое поколение искусственного интеллекта для глобального прогнозирования погоды. Разработка уже используется для погодной информации в Google Search и Google Maps, а ее возможности также будут интегрироваться в Gemini.

Компания обещает более точные локальные прогнозы, которые смогут обновляться каждый час.

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Главное отличие WeatherNext 3 от предыдущих моделей Google - способность гораздо активнее использовать непосредственно свежие данные наблюдений, включая спутниковые.

Это важно потому, что традиционные глобальные прогнозы начинаются с построения максимально точной картины нынешнего состояния атмосферы. Для этого огромные объемы наблюдений обрабатываются сложными системами и суперкомпьютерами, после чего физические модели рассчитывают дальнейшее развитие погоды.

WeatherNext 3 пытается сократить этот путь: искусственный интеллект способен работать с поступающими наблюдениями и быстрее формировать новый прогноз.

Прогноз каждый час

Одно из наиболее заметных улучшений - частота обновления.

WeatherNext 3 может выдавать новый глобальный прогноз каждый час. Для сравнения, предыдущая WeatherNext 2 обновлялась каждые шесть часов. Детализация поверхностных прогнозов также выросла примерно с 25 до 10 километров, а для некоторых локальных прогнозов достигает порядка 5 километров.

Модель научили прогнозировать и условия непосредственно в конкретных точках наблюдений - например, то, какую температуру или ветер через несколько часов зарегистрирует метеостанция аэропорта.

Это позволяет не только получать более локальный прогноз, но и непосредственно сравнивать предсказание машины с тем, что впоследствии действительно измерили приборы.

Особое внимание разработчики уделили дождю и снегу - одному из наиболее сложных элементов прогноза. Благодаря обучению на данных спутников и радарных наблюдений новая система лучше воспроизводит узкие и локализованные полосы осадков, которые более ранние модели могли сглаживать или пропускать.

По данным Google, для прогнозов осадков как минимум за сутки до события улучшение точности по некоторым показателям достигает 50% по сравнению с WeatherNext 2.

ИИ против традиционных метеомоделей

Появление WeatherNext 3 - часть происходящей сейчас революции в прогнозировании погоды.

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Классические системы используют законы физики: мощные суперкомпьютеры рассчитывают, как будут изменяться температура, давление, влажность, ветер и другие параметры атмосферы.

ИИ-модели учатся на огромных массивах предыдущих наблюдений и расчетов и находят закономерности, позволяющие предсказывать дальнейшее развитие погоды значительно быстрее.

В независимом рейтинге Operational WeatherBench, который ведет метеорологический стартап Brightband, WeatherNext 3 сейчас показывает очень высокие результаты среди глобальных моделей. В системе одновременно оцениваются разработки Google, Microsoft и Nvidia, а также традиционные и ИИ-модели Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

При этом создатели рейтинга специально предупреждают: подобные экспериментальные прогнозы не должны использоваться вместо официальных прогнозов, штормовых предупреждений и сообщений государственных метеослужб.

Но Google оказалась не первой

Есть и любопытный спор о технологическом первенстве.

Google называет WeatherNext 3 первой ИИ-моделью, способной напрямую использовать необработанные наблюдения для глобального прогноза высокого разрешения. Однако американская компания WindBorne оспаривает это утверждение: ее WeatherMesh-6 уже получает данные непосредственно из собственной сети высотных метеозондов, спутников, радаров и наземных станций.

WeatherMesh-6 также обновляет глобальный прогноз каждый час и рассчитывает его на срок до 15 суток. Ее региональная версия для США работает с разрешением около 2,5 километра и способна обновляться каждые 15 минут.

Таким образом, соревнование за самый точный ИИ-прогноз погоды уже идет между несколькими крупными технологическими компаниями и специализированными стартапами.

Когда мы это увидим

Для обычного пользователя самое интересное заключается в том, что WeatherNext 3 не останется исключительно научным экспериментом.

Google сообщает, что модель уже обеспечивает часть погодной информации в Google Search и Google Maps. Ее прогнозы также предназначены для использования в Gemini и доступны разработчикам и исследователям через инфраструктуру Google.

То есть новая технология постепенно окажется там, где миллионы людей ежедневно смотрят прогноз перед выходом из дома.

Официальная публикация Google:

WeatherNext 3 - Google DeepMind