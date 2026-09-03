Сильнейший за 1000 лет: ООН предупреждает о катастрофическом усилении Эль-Ниньо

LSM

Всемирная метеорологическая организация при ООН предупреждает о стремительном усилении Эль-Ниньо, который, по прогнозам, может стать самым сильным как минимум за тысячу лет. Явление уже повышает риск экстремальной жары, засух и наводнений в разных частях мира, сообщает The Guardian.

Пик Эль-Ниньо ожидается в ноябре, когда температура воды в центральной и восточной части экваториального Тихого океана может оказаться примерно на 4 °C выше нормы. ВМО прогнозирует, что явление сохранится как минимум до февраля 2027 года.

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Последние данные, полученные в понедельник, показывают, что температура океана в центральной и восточной части Тихого океана уже на 2,6 °C выше среднего значения за последние 30 лет. Это близко к максимальной аномалии, зафиксированной в эпоху спутниковых наблюдений: в 2015 году она составила 3,1 °C.

По словам климатического аналитика Зика Хаусфатера, анализ данных о кораллах, годичных кольцах деревьев и исторических документах показывает, что за последнее тысячелетие Эль-Ниньо, вероятно, еще ни разу не достигало такого уровня.

Последствия явления уже ощущаются в разных странах. Эль-Ниньо способствует усилению лесных пожаров в Индонезии и ослаблению муссонных дождей в Индии. В дальнейшем оно может повысить риск лесных пожаров в Австралии и сильных наводнений в Южной Америке.

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Всемирная продовольственная программа ООН в августе предупредила, что Эль-Ниньо может привести к острому голоду около 50 млн человек.

Кроме того, сочетание сильного Эль-Ниньо с продолжающимся глобальным потеплением может сделать 2027 год самым жарким за всю историю наблюдений.

Эль-Ниньо - природное климатическое явление, при котором изменения ветров над Тихим океаном приводят к повышению температуры поверхностных вод и перемещению огромного количества тепла в атмосферу. Это влияет на погоду в разных частях планеты.

Температурная аномалия выше 0,5 °C считается признаком Эль-Ниньо. Недавнее исследование также показало, что глобальное потепление усиливает циклы Эль-Ниньо, которые, в свою очередь, усиливают последствия климатических изменений.