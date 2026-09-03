Опубликован топ-33 самых красивых отелей мира - победил старинный замок в Ирландии

Британское издание Time Out составило рейтинг самых красивых отелей мира. Первое место занял замок Эшфорд в Ирландии, построенный более 800 лет назад. Об этом сообщает Euronews.

Рейтинг основан на оценках экспертов Time Out, которые посещали отели во время своих путешествий. В список вошли 33 гостиницы, которые выделяются архитектурой, интерьерами и окружающими их пейзажами.

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11 из 33 отелей находятся в Европе.

Замок Эшфорд - самый красивый отель мира

Замок Эшфорд расположен на берегу озера Корриб в Ирландии. Его история насчитывает более восьми веков. В свое время замок принадлежал семье Гиннессов.

Сегодня в здании работает пятизвездочный отель с 83 номерами и сьютами. В интерьерах использованы яркие цвета, а из некоторых номеров открывается вид на озеро. Одной из главных особенностей отеля стал спа-центр с зоной отдыха, расположенной в бронзовой оранжерее.

Кроме того, Time Out назвал замок Эшфорд лучшим историческим отелем мира.

Какие еще отели вошли в список

Второе место занял The Hiramatsu Karuizawa Miyota в Японии. Отель расположен в горном районе Миёта префектуры Нагано, на фоне вулканических пейзажей и горы Асама. Здание отличается лаконичной современной архитектурой и большими окнами, благодаря которым окружающий пейзаж становится частью интерьера.

В отеле 37 номеров и вилл, а некоторые из них имеют собственные купели с горячей водой. Time Out отдельно отметил The Hiramatsu Karuizawa Miyota за впечатляющие виды и близость к природе.

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Половина гостиниц из первой десятки рейтинга находится в Европе.

Третье место занял Four Seasons Hotel Firenze во Флоренции. Он расположен в двух исторических зданиях - палаццо делла Герардеска XV века и палаццо дель Неро XVI века. Отель здесь открылся в 2008 году. На его территории находится сад Джардино делла Герардеска - один из крупнейших частных садов Флоренции.

Четвертое место занял Jackalope Hotel в Австралии. Отель расположен среди виноградников штата Виктория и отличается необычным современным дизайном и яркими элементами искусства.

На пятой позиции оказался The Fifth Avenue Hotel в Нью-Йорке. Его интерьеры выполнены в стиле максимализма - с насыщенным декором, разнообразными фактурами и яркими деталями.

Шестое место занял The Ritz-Carlton Abama на Тенерифе. Отель выделяется необычной архитектурой в мавританском стиле и зданиями характерного розово-лососевого цвета.

На седьмой позиции оказался ION Adventure Hotel в Исландии. Его здание расположено на склоне горы Хенгилль и особенно выделяется среди окружающего природного ландшафта.

Девятое место занял The Phoenicia в Валлетте на Мальте. Отель также получил отдельное признание как гостиница с самым красивым бассейном в рейтинге.

Десятое место занял Mount Nelson в Кейптауне, ЮАР. Отель известен своим фасадом пастельно-розового цвета и расположен у подножия Столовой горы.

В общий список вошли еще несколько европейских отелей: 1 Hotel Mayfair в Лондоне занял 12-е место, Le Pavillon de La Reine в Париже - 13-е, Gleneagles в Шотландии - 14-е, Villa Igiea в Палермо - 20-е, Mandarin Oriental Conservatorium в Амстердаме - 22-е, а Hospes Infante Sagres в Порту - 23-е.