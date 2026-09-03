Исторический перелом: число пожилых людей в мире впервые превысило число детей младше пяти лет

Число людей в возрасте 65 лет и старше впервые в мировой истории превысило количество детей младше пяти лет. Это связано со снижением рождаемости и увеличением продолжительности жизни во всем мире, сообщает Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США.

Согласно прогнозу, к 2060 году число людей старше 65 лет вырастет с 852 млн в 2025 году до 2 млрд. Население планеты к этому времени превысит 10 млрд человек.

Читайте нас также Google News Facebook

Читайте

В докладе отмечается, что в 2013 году в странах с коэффициентом рождаемости 2,1 ребенка на одну женщину или ниже проживало 45% населения мира. К 2023 году этот показатель вырос до 71%.

Китай и Индия, которые сейчас являются двумя самыми населенными странами мира, уже имеют рождаемость ниже уровня простого воспроизводства населения - 2,1 ребенка на одну женщину. Низкая рождаемость также наблюдается в Бангладеш, Мексике и Вьетнаме.