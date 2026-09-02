В Непале неопознанных погибших хоронят в братских могилах: число жертв наводнения превысило 1000

euronews

В Непале власти начали хоронить неопознанные тела погибших в братских могилах, поскольку морги переполнены. Такое решение вызвало возмущение в стране, где большинство населения исповедует индуизм и традиционно кремирует умерших. Число погибших в результате наводнения, вызванного сходом ледника, уже превысило 1000 человек, еще тысячи числятся пропавшими без вести, сообщает Euronews.

Тем временем семьи пропавших без вести проводят символические похоронные обряды, надеясь таким образом помочь душам своих близких.

Читайте нас также Google News Facebook

По последним данным, в Непале и Китае погибли 1066 человек: 1050 - в Непале и 16 - в Китае. Еще 4462 человека числятся пропавшими без вести, в том числе 3916 граждан Непала и 546 граждан Китая.

В Непале, где большинство населения исповедует индуизм, многие возмущены решением властей временно хоронить неопознанные тела в братских могилах. Из-за большого количества погибших морги переполнены. Перед захоронением у тел берут образцы ДНК, чтобы в дальнейшем можно было установить личности погибших.

Некоторые семьи проводят похоронные обряды, даже не имея тела близкого человека. Так, Долма Невар Таманг провела такую церемонию для своего мужа, который пропал во время поездки в Китай.

«Мы должны были сделать это, чтобы освободить его душу, чтобы ему было спокойно и хорошо, где бы он ни находился», - сказала женщина. В момент катастрофы ее муж следовал по дороге в Китай.

«Я увидела новости и позвонила ему. Звонила снова и снова, но он так и не ответил», - рассказала она.

Спустя неделю после катастрофы спасатели продолжают поисковые работы и надеются найти выживших. В первую очередь они обследуют многочисленные тоннели гидроэлектростанций по всему региону. Пока из тоннелей, занесенных грязью и обломками, удается извлекать только тела, однако спасатели продолжают расчищать завалы, бурить и пробивать проходы.

Читайте

Глава МИД Непала Шишир Кханал заявил: «Чудеса случаются. Сейчас я не хочу полностью терять надежду».

Премьер-министр Непала Балендра Шах назвал катастрофу серьезным сигналом о том, что риски в Гималайском регионе растут из-за изменения климата.

«Изменение климата - результат глобальной деятельности, и реагирование на стихийные бедствия тоже является глобальной ответственностью», - написал он в Facebook.

Ученые отмечают, что Гималаи, самая высокая горная система в мире, быстро прогреваются из-за роста глобальной температуры, что ускоряет таяние ледников. Именно сход ледника стал причиной наводнения на прошлой неделе.

Ледники Гималаев и хребта Гиндукуш - важнейший источник воды примерно для 240 миллионов человек, живущих в горных районах, а также для 1,65 миллиарда жителей речных долин Южной и Юго-Восточной Азии.

Непал с населением около 30 миллионов человек вносит сравнительно небольшой вклад в глобальные выбросы парниковых газов, но относится к странам, которые особенно сильно сталкиваются с последствиями изменения климата.

Власти Непала предупреждают, что восстановление после катастрофы может обойтись в миллиарды долларов. При этом экономика страны уже испытывает серьезное давление, а возможностей для ликвидации последствий бедствия такого масштаба немного.