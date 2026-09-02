2 сентября 2026, 17:30 Наталья Гудемчук

Трамп стал первым действующим президентом США, изображенным на долларовой монете

Трамп стал первым действующим президентом США, изображенным на долларовой монете
euronews

Монетный двор США подтвердил выпуск новой долларовой монеты 2026 года с портретом действующего президента Дональда Трампа. Это первый случай в истории страны, когда действующий глава государства изображён на монете, предназначенной для ежедневного оборота. Об этом сообщает Euronews.

Представители ведомства призвали американцев внимательнее проверять сдачу в карманах. Коллекционерам также предложили приобрести монеты в рулонах и мешках напрямую через официальные каналы - по цене $61 за рулон из 25 монет и $154,50 за мешок из 100 монет. Впрочем, найти такую монету в обычной сдаче будет крайне непросто: металлические доллары традиционно уступают по популярности бумажным банкнотам и редко используются в повседневных расчётах.

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Дополнительный интерес у нумизматов вызывает ограниченная серия: 4 июля Монетный двор отчеканил 250 000 монет со специальным знаком «July 4th», которые случайным образом распределены по продаваемым рулонам и мешкам. Несмотря на характерный золотистый цвет, драгоценного металла в них нет - монета на 88,5% состоит из меди с добавлением цинка, марганца и никеля.

Дизайн и особенности чеканки

Монеты чеканились в Филадельфии и не имеют привычного обозначения монетного двора. Аверс разработал главный гравёр Джозеф Менна, взяв за основу официальный портрет из Белого дома. Трамп изображён почти анфас под традиционными надписями «LIBERTY», «IN GOD WE TRUST» и двойной датой «1776–2026».

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На реверсе размещён президентский герб работы бывшего главного гравёра Фрэнка Гаспарро, при этом на щит орла добавлено число «250» в честь полусемидесятилетнего юбилея США.

Правовой контекст и критика

Подобный случай имеет лишь один косвенный прецедент в истории США: в 1926 году Кэлвин Кулидж был изображён рядом с Джорджем Вашингтоном на памятных 50 центах к 150-летию независимости, став первым президентом, чей портрет появился на монете при жизни. Однако та монета была юбилейным выпуском и не предназначалась для массового обращения.

Законодательство США обычно запрещает размещать портреты живущих людей на деньгах. Для выпуска монеты с Трампом администрация использовала Закон о передизайне циркулирующих коллекционных монет (Circulating Collectible Coin Redesign Act) 2020 года, подписанный Трампом ещё в период его первого президентского срока. Этот документ разрешает в течение 2026 года чеканить 1-долларовые монеты с символикой, посвященной 250-летию страны.

Выпуск монеты вызвал волну критики со стороны профильных ведомств. Комиссия изящных искусств США рекомендовала использовать классический профильный портрет и альтернативную композицию с орлом, но её предложения были отклонены. В свою очередь, Гражданский консультативный комитет по монетам, который стандартно оценивает проекты Монетного двора, и вовсе отказался от обсуждения представленного варианта designs.

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