США нанесли удары по Ирану и поразили около 100 военных целей

США нанесли серию ударов по Ирану, поразив около 100 военных объектов, а также два государственных танкера. По данным Axios и Центрального командования США (CENTCOM), операция продолжалась около шести с половиной часов и была сосредоточена главным образом на объектах в районе Ормузского пролива. Атака стала частью новой стратегии Вашингтона в ответ на действия Ирана против судов.

Американские силы атаковали объекты противовоздушной обороны, радиолокационные системы, морскую инфраструктуру, средства минирования и узлы связи Корпуса стражей исламской революции. По данным источников, основными целями стали военные объекты, связанные с возможностями Ирана контролировать ситуацию в районе пролива, пишет dw.com

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Отдельно американские военные нанесли удары по двум иранским государственным танкерам. Ракеты попали в машинные отделения судов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Издание отмечает, что это первый известный случай, когда США атаковали иранские танкеры непосредственно в ответ на нападения на суда в Ормузском проливе.

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Иран ответил запуском баллистических ракет и беспилотников. По данным Fox News со ссылкой на американского чиновника, большинство из них удалось перехватить. Значительная часть ракет и дронов направлялась в сторону Иордании, а американские военные базы в регионе не получили серьезного ущерба.

В CENTCOM заявили, что все американские военнослужащие находятся в безопасности и продолжают выполнять поставленные задачи. По оценке источников Axios, нанесенные удары сократили возможности Ирана атаковать суда в Ормузском проливе и как минимум на месяц снизили угрозу для коммерческого судоходства.