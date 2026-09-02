Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Всего через несколько часов после одного из важнейших событий нового правления король Норвегии Хокон VIII вновь приехал в Университетскую больницу в Осло - на этот раз вместе с супругой, королевой Метте-Марит, сообщают норвежские СМИ.

Ранее в тот же день она не смогла присутствовать на принесении королем конституционной присяги из-за осложнений после трансплантации легких.

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Как сообщает норвежское издание VG, около 17 часов 1 сентября королевская чета была замечена у госпиталя. За рулем автомобиля находился сам Хокон.

Примерно через час король покинул больницу один.

Однако около 21:30 Хокон вновь приехал в госпиталь - на этот раз за супругой. После этого король и королева вместе уехали из больницы.

Таким образом, Метте-Марит провела там несколько часов, однако на ночь в больнице не осталась.

Почему именно королеве понадобилось приехать в госпиталь, официально не сообщалось. VG обратилось за комментарием в Королевский двор, однако объяснения причин визита не получило.

Из-за осложнений королева пропустила присягу мужа

О проблемах со здоровьем королевы стало известно еще утром.

Лечащий врач Метте-Марит, пульмонолог Аре Хольм сообщил, что после трансплантации легких у нее периодически возникали осложнения и они появились вновь 1 сентября.

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По словам врача, после такого вмешательства подобные осложнения не являются необычными. Королеве требовалось медицинское наблюдение в течение дня, поэтому присутствовать на церемонии в парламенте она не могла.

Метте-Марит перенесла трансплантацию легких в июне. Еще в 2018 году у нее был диагностирован легочный фиброз. В 2025 и 2026 годах состояние ее здоровья значительно ухудшилось, после чего врачи пришли к выводу о необходимости пересадки.

После операции Королевский двор сообщал, что трансплантация прошла успешно. В июле Метте-Марит выписали из больницы.

Исторический день для Норвегии

Всего за несколько часов до поездки в больницу Хокон VIII принес присягу Конституции Норвегии перед Стортингом.

Церемония состоялась 1 сентября - через четыре дня после смерти его отца, короля Харальда V.

Хокон стал новым королем автоматически в момент смерти Харальда, однако Конституция Норвегии требует, чтобы новый монарх принес перед парламентом особую присягу - управлять королевством в соответствии с Конституцией и законами страны.

Рядом с Хоконом во время церемонии находилась его дочь, 22-летняя наследная принцесса Ингрид Александра. Королева Соня и младший сын Хокона, принц Сверре Магнус, наблюдали за церемонией из зала.

Страна прощается с Харальдом V

Смена монарха происходит в дни национального траура после смерти Харальда V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет. Он находился на норвежском престоле 35 лет.

Гроб с телом Харальда находится в часовне Королевского дворца, где жители страны могут проститься с монархом. Государственные похороны состоятся 9 сентября в кафедральном соборе Осло.