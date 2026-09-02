2 сентября 2026, 11:29 Валерия Леонова

Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Всего через несколько часов после одного из важнейших событий нового правления король Норвегии Хокон VIII вновь приехал в Университетскую больницу в Осло - на этот раз вместе с супругой, королевой Метте-Марит, сообщают норвежские СМИ.

Ранее в тот же день она не смогла присутствовать на принесении королем конституционной присяги из-за осложнений после трансплантации легких.

Читайте нас также

Как сообщает норвежское издание VG, около 17 часов 1 сентября королевская чета была замечена у госпиталя. За рулем автомобиля находился сам Хокон.

Примерно через час король покинул больницу один.

Однако около 21:30 Хокон вновь приехал в госпиталь - на этот раз за супругой. После этого король и королева вместе уехали из больницы.

Таким образом, Метте-Марит провела там несколько часов, однако на ночь в больнице не осталась.

Почему именно королеве понадобилось приехать в госпиталь, официально не сообщалось. VG обратилось за комментарием в Королевский двор, однако объяснения причин визита не получило.

Из-за осложнений королева пропустила присягу мужа

О проблемах со здоровьем королевы стало известно еще утром.

Лечащий врач Метте-Марит, пульмонолог Аре Хольм сообщил, что после трансплантации легких у нее периодически возникали осложнения и они появились вновь 1 сентября.

Читайте Mixer
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на четверг 3…
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть…
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Почему пищевую плёнку пора переселить в холодильник: хитрость, которая…
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

3 пары знаков зодиака, которых неудержимо тянет друг к другу - хотя вместе…

По словам врача, после такого вмешательства подобные осложнения не являются необычными. Королеве требовалось медицинское наблюдение в течение дня, поэтому присутствовать на церемонии в парламенте она не могла.

Метте-Марит перенесла трансплантацию легких в июне. Еще в 2018 году у нее был диагностирован легочный фиброз. В 2025 и 2026 годах состояние ее здоровья значительно ухудшилось, после чего врачи пришли к выводу о необходимости пересадки.

После операции Королевский двор сообщал, что трансплантация прошла успешно. В июле Метте-Марит выписали из больницы.

Исторический день для Норвегии

Всего за несколько часов до поездки в больницу Хокон VIII принес присягу Конституции Норвегии перед Стортингом.

Церемония состоялась 1 сентября - через четыре дня после смерти его отца, короля Харальда V.

Хокон стал новым королем автоматически в момент смерти Харальда, однако Конституция Норвегии требует, чтобы новый монарх принес перед парламентом особую присягу - управлять королевством в соответствии с Конституцией и законами страны.

Рядом с Хоконом во время церемонии находилась его дочь, 22-летняя наследная принцесса Ингрид Александра. Королева Соня и младший сын Хокона, принц Сверре Магнус, наблюдали за церемонией из зала.

Страна прощается с Харальдом V

Смена монарха происходит в дни национального траура после смерти Харальда V, который скончался 28 августа в возрасте 89 лет. Он находился на норвежском престоле 35 лет.

Гроб с телом Харальда находится в часовне Королевского дворца, где жители страны могут проститься с монархом. Государственные похороны состоятся 9 сентября в кафедральном соборе Осло.

Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на четверг 3…
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу

Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть…

В мире

Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
2 сентября, 11:29
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу
2 сентября, 10:57
Наводнение в Непале унесло сейфы с деньгами и золотом как минимум из 20 банков
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
2 сентября, 08:59 08:59
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
2 сентября, 08:29 08:29
Кир Стармер уходит из британского парламента: чем теперь займется бывший премьер
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 21:00 21:00
Пес в Непале отказывается покидать место, где до наводнения был его дом
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 19:30 19:30
Повторила путь матери: дочь Брижит Макрон влюбилась в юношу, который годится ей в сыновья
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 19:02 19:02
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 18:30 18:30
В Британии прошёл чемпионат мира по борьбе в мясном соусе
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 17:30 17:30
Новый король Норвегии Хокон VIII принес присягу перед парламентом
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 16:00 16:00
В Непале пытаются спасти около 600 рабочих, заблокированных в туннелях после наводнения
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 14:35 14:35
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд

Латвия

Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
2 сентября, 10:28
Маленькие школы не останутся без поддержки: условия их финансирования смягчили
2 сентября, 09:58
Со 2 сентября меняется расписание поездов в Юрмалу и Царникаву: какие рейсы отменены
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
2 сентября, 09:27 09:27
Осень все ближе: в среду Латвию ждут дожди, грозы и не больше +21 градуса
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
2 сентября, 07:58 07:58
Уже завтра: на Эспланаде начнется 4-дневный бесплатный фестиваль HOPS Rīga
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 20:31 20:31
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 16:30 16:30
Приговор по делу об убийстве 7-летней Юстины вступил в силу: ее отец получил 23 года, мачеха - 20
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 15:35 15:35
Дожди, грозы и до +21°C: какой будет погода в Латвии в среду
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 15:05 15:05
Возврат 25,8 млн евро: Латвия отдает Брюсселю аванс из-за удорожания строительства моста под Саласпилсом
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 13:59 13:59
Латвия вошла в число стран ЕС с безработицей выше среднего уровня
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 13:00 13:00
На Эспланаде пройдет четырехдневный фестиваль Hops Rīga - с пивом, музыкой и уличной едой
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 09:28 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД

ЧП

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
31 августа, 12:35
Число погибших при катастрофе в Непале превысило 900
30 августа, 20:11
У берегов Северного Кипра затонул паром: погибли не менее восьми человек, экипаж задержан
30 августа, 15:16
«Еще есть надежда найти их живыми»: Кулбергс рассказал о поисках пропавших в Непале латвийцев
30 августа, 10:59
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино
2 сентября, 07:58
Уже завтра: на Эспланаде начнется 4-дневный бесплатный фестиваль HOPS Rīga
Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино
ВИДЕО
1 сентября, 17:05
Мел Гибсон извинился за неудачную шутку с переводчиком жестового языка
Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино
1 сентября, 11:57
Другая сторона Джонни Деппа: в Германии открылась выставка картин актера
31 августа, 21:05
Миллиард за Человека-паука: Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории
31 августа, 16:28
Николь Кидман и Сандра Буллок снова стали сестрами-ведьмами спустя почти 30 лет
ВИДЕО
31 августа, 16:08
Майкломания: в 68-й день рождения кумира сотни поклонников станцевали Thriller
30 августа, 18:58
Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй
30 августа, 14:17
Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино

Mixer

Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться
2 сентября, 11:41
Рыбы, Овны, Козероги и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 3 сентября
Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться
2 сентября, 11:28
5 блестящих фильмов 1980-х, которые и сегодня остаются обязательными для просмотра
Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться
2 сентября, 10:39
Три детективные новинки, от которых трудно оторваться: Каменская, убийство среди виноградников и тайна французских болот
2 сентября, 09:53
Скорпионы, Весы, Львы и Водолеи в ультракоротком гороскопе на четверг 3 сентября (+совет)
2 сентября, 09:32
Ловушка для глаз: русалочка спрятала три отличия - найдёте их за 20 секунд?
2 сентября, 09:07
Проверьте себя: лишь немногие смогут решить эту головоломку за 5 секунд.
2 сентября, 09:05
Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на четверг 3 сентября
2 сентября, 08:19
Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
ВИДЕО
30 августа, 13:39
Начеканил мяч 3085 раз: юного футболиста «Аякса» пришлось остановить
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас