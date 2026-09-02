Наводнение в Непале унесло сейфы с деньгами и золотом как минимум из 20 банков

У непальской полиции после катастрофического наводнения появилась еще одна необычная задача: правоохранители разыскивают банковские сейфы с наличными деньгами и другими ценностями, которые унесло мощным потоком воды.

По данным Times of India со ссылкой на полицию Непала полиции, пострадали хранилища как минимум 20 банков.

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Сейфы исчезли после разрушительного наводнения, обрушившегося на Непал 26 августа. Некоторые из них поток унес на значительное расстояние, другие могут находиться под толстым слоем грязи и ила.

В хранилищах находились крупные суммы наличных, а также другие ценности, в том числе золото.

Представитель полиции Непала, заместитель генерального инспектора Аби Нараян Кафле рассказал, что особенно серьезно банковская инфраструктура пострадала в районах Расува, Дхадинг и Читван.

При этом первоочередной задачей полиции остается поиск тысяч людей, пропавших без вести. Одновременно правоохранителям приходится разыскивать банковские ценности и защищать их от краж.

Сейф унесло вниз по реке - возле него задержали 29 человек

Опасения полиции оказались небезосновательными.

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Один из банковских сейфов поток принес из района Расува вниз по реке Тришули в Дхадинг. Там совместный патруль Вооруженной полиции и полиции Непала обнаружил группу людей, которые, по данным правоохранителей, пытались вскрыть сейф и забрать находившиеся внутри деньги.

Были задержаны 29 человек. Полиция сообщила, что у них удалось изъять 9 268 505 непальских рупий (52 600 евро). Задержанных доставили в окружное управление полиции Дхадинга, начато расследование.

Масштаб ущерба банковской системе пока полностью не установлен. Уже в день катастрофы Ассоциация банкиров Непала сообщала, что только в районе Расува стихия смыла отделения девяти коммерческих банков.

Число жертв превысило 1100

Наводнение стало одним из самых разрушительных стихийных бедствий в современной истории Непала.

По последним данным агентства Reuters на 2 сентября, в стране погибли не менее 1114 человек, около 4000 числятся пропавшими без вести.

Особенно сложные поисковые операции продолжаются в районах гидроэлектростанций. Спасатели пытаются установить судьбу людей, которые могли оказаться заблокированными в заполненных грязью и обломками тоннелях. К поискам привлечены в том числе зарубежные специалисты и специальное оборудование.

Поисково-спасательная операция продолжается. Поэтому число погибших и пропавших без вести еще может измениться.