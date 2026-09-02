2 сентября 2026, 15:58

Эстонский парламент избрал Юлле Мадисе новым главой государства

Эстонский парламент избрал Юлле Мадисе новым главой государства

Эстония избрала нового президента. В октябре пост главы государства займет 51-летняя юрист и канцлер юстиции Юлле Мадисе - за ее кандидатуру проголосовал 71 депутат парламента. Она сменит Алара Кариса, который решил не баллотироваться на второй пятилетний срок.

Для победы кандидату требовалось набрать не менее 68 голосов - две трети от состава 101-местного парламента. Мадисе удалось преодолеть этот порог с запасом в три голоса.

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Новый президент хорошо известна в Эстонии по работе в сфере права. С 2015 года она занимает должность канцлера юстиции - следит за соответствием нормативных актов Конституции и выполняет функции омбудсмена.

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До этого Мадисе работала в Министерстве юстиции и администрации президента. С 1998 по 2002 год она руководила департаментом публичного права министерства, а с 2009 по 2015 год была юридическим советником президента страны.

У Мадисе несколько ученых степеней в области права и государственного управления. Она окончила Тартуский университет, где получила степени бакалавра и магистра права, а докторскую степень получила в Таллинском техническом университете. Кроме того, она преподавала в обоих вузах.

В должность президента Мадисе вступит в октябре. В Эстонии глава государства выполняет преимущественно представительские функции, а один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд.

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