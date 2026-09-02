Сицилию соединят с материком мостом длиной более 3,6 километра

В Италии продолжается подготовка к строительству одного из самых амбициозных инфраструктурных проектов Европы - моста через Мессинский пролив, который должен соединить Сицилию с Калабрией.

Если проект будет реализован в нынешнем виде, сооружение установит мировой рекорд среди подвесных мостов: длина его центрального пролета составит 3300 метров.

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Общая длина самого моста между деформационными швами достигнет 3666 метров, а стоимость всего проекта вместе с сопутствующей инфраструктурой сейчас оценивается примерно в 13,5 млрд евро.

По последнему графику компании Stretto di Messina, строительство рассчитано примерно на семь с половиной лет. Завершить работы планируется в 2033 году, а 2034-й должен стать первым полным годом эксплуатации сооружения.

В чем будет мировой рекорд

Новый мост должен получить самый длинный центральный пролет среди всех подвесных мостов планеты - 3300 метров.

Сейчас этот рекорд принадлежит мосту Чанаккале 1915 года в Турции. Расстояние между его главными опорами составляет 2023 метра.

Таким образом, итальянский проект должен превзойти нынешнего «рекордсмена» более чем на 1,2 километра.

Мост через Мессинский пролив рассчитан одновременно на автомобильное и железнодорожное движение.

На нем предусмотрены по две основные автомобильные полосы и одной аварийной полосе в каждом направлении, две железнодорожные колеи, а также служебные полосы.

Максимальная расчетная пропускная способность составит 6000 автомобилей в час и до 200 поездов в сутки.

Ширина мостового полотна достигнет 60,4 метра.

По обе стороны пролива поднимутся две металлические башни высотой 399 метров. Для сравнения, высота знаменитого Empire State Building до крыши составляет около 381 метра.

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Расчетный срок службы сооружения - 200 лет.

Землетрясения и ветер

Мессинский пролив находится в сейсмически активном регионе. Именно здесь в декабре 1908 года произошло разрушительное Мессинское землетрясение, уничтожившее значительную часть Мессины и Реджо-ди-Калабрия.

По данным компании Stretto di Messina, проектируемый мост рассчитан на землетрясение магнитудой 7,1.

Отдельной инженерной задачей стал сильный ветер над проливом. Мостовое полотно получит специальный аэродинамический профиль. Конструкция рассчитана на скорость ветра до 216 км/ч. Проектировщики утверждают, что этому предшествовали многолетние наблюдения и испытания моделей в аэродинамической трубе.

Проезд будет платным

Автомобилистам за пересечение Мессинского пролива придется платить.

Предполагаемый тариф для легковой машины составляет примерно от 4 до 7 евро в одну сторону. При поездке туда и обратно в течение одного дня предусмотрен наиболее выгодный тариф - около 3,94 евро за одно пересечение.

Компания утверждает, что стоимость поездки по мосту будет существенно ниже нынешних расходов на переправу через пролив.

При этом плата за проезд не предназначена для возврата всей стоимости строительства. Сам проект финансируется преимущественно за счет госсредств, а будущие сборы должны обеспечивать финансовую устойчивость эксплуатации моста и покрывать расходы на его содержание и плановый ремонт.

Проект обсуждают уже больше полувека

Идея постоянного сообщения между Сицилией и материковой Италией далеко не новая. Современная история проекта насчитывает десятилетия, а специальная государственная компания Stretto di Messina была создана еще в 1981 году.

Строительство неоднократно планировали начать, затем проект замораживали из-за стоимости, политических решений, экологических вопросов и экономических сомнений.

Очередной этап начался после решения правительства Джорджи Мелони возродить проект.