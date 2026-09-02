2 сентября 2026, 08:59 Валерия Леонова

За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

Итальянское Национальное агентство по безопасности полетов ANSV обратило внимание на необычно большое число падений пассажиров со встроенных лестниц самолетов Boeing 737, которыми пользуется Ryanair.

За три года только в Италии на такие трапы пришлось 85 из 104 зарегистрированных падений при посадке и высадке пассажиров.

Читайте нас также

Исследование ANSV опубликовано 31 августа. Оно было начато после нескольких серьезных происшествий, в которых пассажиры получили тяжелые травмы.

Особенность самолетов Ryanair заключается в том, что многие Boeing 737 авиакомпании оснащены собственной выдвижной передней лестницей. Она встроена непосредственно в самолет и позволяет перевозчику не пользоваться мобильными трапами аэропорта.

Для авиакомпании это удобно: самолет меньше зависит от наземных служб, высадка может проходить быстрее, а расходы на обслуживание снижаются.

Однако статистика заставила экспертов обратить внимание на безопасность такой конструкции.

ANSV проанализировало случаи, зарегистрированные в Италии в 2023–2025 годах.

Всего за этот период было зафиксировано 104 падения пассажиров на трапах. В 85 случаях люди пользовались встроенной передней лестницей Boeing 737 Ryanair. На стандартных лестницах, предоставляемых аэропортами другим авиакомпаниям, произошло 19 подобных происшествий.

Разница особенно заметна с учетом пассажиропотока: Ryanair перевозила примерно 26-27% пассажиров в Италии, тогда как на остальные авиакомпании приходилось около 73%.

Проблема, судя по данным исследования, не ограничивается Италией.

По информации, переданной Ryanair авиационным следователям, с 2021 года в сети авиакомпании зарегистрировано 489 падений пассажиров на лестницах. 360 из них - около 73% - произошли именно на встроенных передних трапах Boeing 737. Это примерно втрое больше, чем на лестницах аэропортовых операторов.

Чем эта лестница отличается от обычной

Встроенная лестница Boeing состоит из 12 ступеней. Ее ширина составляет примерно 61 сантиметр, высота ступени - около 20 сантиметров, глубина - 25 сантиметров, а угол наклона - около 35 градусов.

ANSV отмечает, что по высоте ступеней и крутизне лестница находится близко к предельным значениям по сравнению со стандартными аэропортовыми трапами.

Читайте Mixer
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на четверг 3…
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть…
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

Почему пищевую плёнку пора переселить в холодильник: хитрость, которая…
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

3 пары знаков зодиака, которых неудержимо тянет друг к другу - хотя вместе…

Последние обычно имеют более низкие ступени, меньший угол наклона и более просторные площадки.

Есть и еще одна особенность: при выходе из самолета первая ступень имеет несколько асимметричную форму из-за соединения лестницы с фюзеляжем.

При этом европейские нормы не устанавливают специальных требований к размерам таких встроенных лестниц: они не относятся к оборудованию, критически необходимому для выполнения полета. Эти особенности перечислены и в материалах ANSV.

Три падения закончились тяжелыми травмами

Поводом для более подробного исследования стали три происшествия в Генуе, Венеции и Болонье.

22 марта 2025 года в Генуе пассажир упал с трапа и был доставлен в больницу. Через два дня похожее происшествие случилось в Венеции - пассажир получил тяжелые травмы.

По словам сотрудников, мужчина нес две сумки и не держался за поручень. В Болонье еще один пассажир упал, спускаясь с двумя чемоданами.

Ryanair изменила инструкции для пассажиров

После серии происшествий авиакомпания изменила процедуру высадки.

С 23 июля бортпроводники стали дополнительно предупреждать пассажиров о необходимости держаться за поручень. Сообщение произносится также на языке страны вылета и прибытия.

Подобные случаи ранее расследовали и авиационные власти Ирландии и Испании после падений пассажиров в Дублине в 2021 году и Аликанте в 2024-м.

Испанское агентство CIAIAC рекомендовало Boeing изменить конструкцию лестницы - сделать ее менее крутой и увеличить площадь ступеней. Ryanair, в свою очередь, было рекомендовано отказаться от встроенных трапов и использовать лестницы аэропортов.

Однако расследования не пришли к выводу, что встроенный трап Boeing имеет конструктивный дефект.

ANSV поддержало ранее сделанные рекомендации испанских экспертов Boeing и Ryanair, однако в конкретных расследованных случаях среди причин падений назывался прежде всего человеческий фактор - невнимательность пассажиров, багаж в руках и нежелание пользоваться поручнем.

За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на четверг 3…
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть…

В мире

Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
2 сентября, 11:29
Спустя несколько часов после присяги король Норвегии Хокон отвез свою супругу Метте-Марит в больницу
2 сентября, 10:57
Наводнение в Непале унесло сейфы с деньгами и золотом как минимум из 20 банков
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
2 сентября, 08:59 08:59
За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
2 сентября, 08:29 08:29
Кир Стармер уходит из британского парламента: чем теперь займется бывший премьер
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 21:00 21:00
Пес в Непале отказывается покидать место, где до наводнения был его дом
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 19:30 19:30
Повторила путь матери: дочь Брижит Макрон влюбилась в юношу, который годится ей в сыновья
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 19:02 19:02
Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 18:30 18:30
В Британии прошёл чемпионат мира по борьбе в мясном соусе
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 17:30 17:30
Новый король Норвегии Хокон VIII принес присягу перед парламентом
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 16:00 16:00
В Непале пытаются спасти около 600 рабочих, заблокированных в туннелях после наводнения
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд
1 сентября, 14:35 14:35
Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд

Латвия

Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
2 сентября, 10:28
Маленькие школы не останутся без поддержки: условия их финансирования смягчили
2 сентября, 09:58
Со 2 сентября меняется расписание поездов в Юрмалу и Царникаву: какие рейсы отменены
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
2 сентября, 09:27 09:27
Осень все ближе: в среду Латвию ждут дожди, грозы и не больше +21 градуса
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
2 сентября, 07:58 07:58
Уже завтра: на Эспланаде начнется 4-дневный бесплатный фестиваль HOPS Rīga
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 20:31 20:31
Первый учебный день в Риге прошёл спокойно: полиция задержала куривших подростков и разогнала компанию в Зиедоньдарзсе
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 16:30 16:30
Приговор по делу об убийстве 7-летней Юстины вступил в силу: ее отец получил 23 года, мачеха - 20
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 15:35 15:35
Дожди, грозы и до +21°C: какой будет погода в Латвии в среду
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 15:05 15:05
Возврат 25,8 млн евро: Латвия отдает Брюсселю аванс из-за удорожания строительства моста под Саласпилсом
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 13:59 13:59
Латвия вошла в число стран ЕС с безработицей выше среднего уровня
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 13:00 13:00
На Эспланаде пройдет четырехдневный фестиваль Hops Rīga - с пивом, музыкой и уличной едой
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
1 сентября, 09:28 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД

ЧП

Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
1 сентября, 20:06
Мошенники требуют деньги у родственников пропавших в Непале латвийцев - полиция предупреждает
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
1 сентября, 09:28
Сегодня в Непал отправляется сотрудник Консульского департамента МИД
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
31 августа, 12:35
Число погибших при катастрофе в Непале превысило 900
30 августа, 20:11
У берегов Северного Кипра затонул паром: погибли не менее восьми человек, экипаж задержан
30 августа, 15:16
«Еще есть надежда найти их живыми»: Кулбергс рассказал о поисках пропавших в Непале латвийцев
30 августа, 10:59
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино
2 сентября, 07:58
Уже завтра: на Эспланаде начнется 4-дневный бесплатный фестиваль HOPS Rīga
Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино
ВИДЕО
1 сентября, 17:05
Мел Гибсон извинился за неудачную шутку с переводчиком жестового языка
Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино
1 сентября, 11:57
Другая сторона Джонни Деппа: в Германии открылась выставка картин актера
31 августа, 21:05
Миллиард за Человека-паука: Том Холланд вошел в топ-3 самых кассовых актеров в истории
31 августа, 16:28
Николь Кидман и Сандра Буллок снова стали сестрами-ведьмами спустя почти 30 лет
ВИДЕО
31 августа, 16:08
Майкломания: в 68-й день рождения кумира сотни поклонников станцевали Thriller
30 августа, 18:58
Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй
30 августа, 14:17
Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино

Mixer

Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться
2 сентября, 11:41
Рыбы, Овны, Козероги и Близнецы в гороскопе Тамары Глобы на четверг 3 сентября
Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться
2 сентября, 11:28
5 блестящих фильмов 1980-х, которые и сегодня остаются обязательными для просмотра
Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться
2 сентября, 10:39
Три детективные новинки, от которых трудно оторваться: Каменская, убийство среди виноградников и тайна французских болот
2 сентября, 09:53
Скорпионы, Весы, Львы и Водолеи в ультракоротком гороскопе на четверг 3 сентября (+совет)
2 сентября, 09:32
Ловушка для глаз: русалочка спрятала три отличия - найдёте их за 20 секунд?
2 сентября, 09:07
Проверьте себя: лишь немногие смогут решить эту головоломку за 5 секунд.
2 сентября, 09:05
Львы, Скорпионы, Тельцы и Водолеи в гороскопе Анжелы Перл на четверг 3 сентября
2 сентября, 08:19
Выберите браслет к этому платью - и узнайте, что вы стараетесь подчеркнуть в себе, когда хотите понравиться

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 18:02
СМИ: ФИФА потратила более 3 млн долларов для улучшения имиджа Инфантино
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 10:59
«Спасибо тебе, Боже, что сделал меня аргентинцем»: Лионель Месси навсегда ушел из сборной
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
1 сентября, 09:58
Джокович со слезами покинул US Open и впервые за восемь лет выпадет из топ-10 ATP
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
ВИДЕО
30 августа, 13:39
Начеканил мяч 3085 раз: юного футболиста «Аякса» пришлось остановить
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас