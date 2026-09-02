За три года 85 падений с трапа у пассажиров Rynair: причины исследовало агентство ANSV

Итальянское Национальное агентство по безопасности полетов ANSV обратило внимание на необычно большое число падений пассажиров со встроенных лестниц самолетов Boeing 737, которыми пользуется Ryanair.

За три года только в Италии на такие трапы пришлось 85 из 104 зарегистрированных падений при посадке и высадке пассажиров.

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Исследование ANSV опубликовано 31 августа. Оно было начато после нескольких серьезных происшествий, в которых пассажиры получили тяжелые травмы.

Особенность самолетов Ryanair заключается в том, что многие Boeing 737 авиакомпании оснащены собственной выдвижной передней лестницей. Она встроена непосредственно в самолет и позволяет перевозчику не пользоваться мобильными трапами аэропорта.

Для авиакомпании это удобно: самолет меньше зависит от наземных служб, высадка может проходить быстрее, а расходы на обслуживание снижаются.

Однако статистика заставила экспертов обратить внимание на безопасность такой конструкции.

ANSV проанализировало случаи, зарегистрированные в Италии в 2023–2025 годах.

Всего за этот период было зафиксировано 104 падения пассажиров на трапах. В 85 случаях люди пользовались встроенной передней лестницей Boeing 737 Ryanair. На стандартных лестницах, предоставляемых аэропортами другим авиакомпаниям, произошло 19 подобных происшествий.

Разница особенно заметна с учетом пассажиропотока: Ryanair перевозила примерно 26-27% пассажиров в Италии, тогда как на остальные авиакомпании приходилось около 73%.

Проблема, судя по данным исследования, не ограничивается Италией.

По информации, переданной Ryanair авиационным следователям, с 2021 года в сети авиакомпании зарегистрировано 489 падений пассажиров на лестницах. 360 из них - около 73% - произошли именно на встроенных передних трапах Boeing 737. Это примерно втрое больше, чем на лестницах аэропортовых операторов.

Чем эта лестница отличается от обычной

Встроенная лестница Boeing состоит из 12 ступеней. Ее ширина составляет примерно 61 сантиметр, высота ступени - около 20 сантиметров, глубина - 25 сантиметров, а угол наклона - около 35 градусов.

ANSV отмечает, что по высоте ступеней и крутизне лестница находится близко к предельным значениям по сравнению со стандартными аэропортовыми трапами.

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Последние обычно имеют более низкие ступени, меньший угол наклона и более просторные площадки.

Есть и еще одна особенность: при выходе из самолета первая ступень имеет несколько асимметричную форму из-за соединения лестницы с фюзеляжем.

При этом европейские нормы не устанавливают специальных требований к размерам таких встроенных лестниц: они не относятся к оборудованию, критически необходимому для выполнения полета. Эти особенности перечислены и в материалах ANSV.

Три падения закончились тяжелыми травмами

Поводом для более подробного исследования стали три происшествия в Генуе, Венеции и Болонье.

22 марта 2025 года в Генуе пассажир упал с трапа и был доставлен в больницу. Через два дня похожее происшествие случилось в Венеции - пассажир получил тяжелые травмы.

По словам сотрудников, мужчина нес две сумки и не держался за поручень. В Болонье еще один пассажир упал, спускаясь с двумя чемоданами.

Ryanair изменила инструкции для пассажиров

После серии происшествий авиакомпания изменила процедуру высадки.

С 23 июля бортпроводники стали дополнительно предупреждать пассажиров о необходимости держаться за поручень. Сообщение произносится также на языке страны вылета и прибытия.

Подобные случаи ранее расследовали и авиационные власти Ирландии и Испании после падений пассажиров в Дублине в 2021 году и Аликанте в 2024-м.

Испанское агентство CIAIAC рекомендовало Boeing изменить конструкцию лестницы - сделать ее менее крутой и увеличить площадь ступеней. Ryanair, в свою очередь, было рекомендовано отказаться от встроенных трапов и использовать лестницы аэропортов.

Однако расследования не пришли к выводу, что встроенный трап Boeing имеет конструктивный дефект.

ANSV поддержало ранее сделанные рекомендации испанских экспертов Boeing и Ryanair, однако в конкретных расследованных случаях среди причин падений назывался прежде всего человеческий фактор - невнимательность пассажиров, багаж в руках и нежелание пользоваться поручнем.