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Кир Стармер уходит из британского парламента: чем теперь займется бывший премьер

Кир Стармер уходит из британского парламента: чем теперь займется бывший премьер

Бывший премьер-министр Великобритании Кир Стармер решил окончательно уйти из большой внутренней политики. Спустя несколько недель после ухода с Даунинг-стрит он объявил, что сложит полномочия депутата Палаты общин и намерен сосредоточиться на международных делах, сообщает BBC.

О своем решении Стармер сообщил местной газете Camden New Journal - изданию лондонского района, где находится его избирательный округ Holborn and St Pancras.

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Стармер представлял этот округ в парламенте 11 лет - с 2015 года.

«Для меня было огромной честью и привилегией представлять лучший избирательный округ страны», - сказал бывший премьер.

По его словам, после ухода с Даунинг-стрит он размышлял о своем будущем и пришел к выводу, что настало время «передать эстафету преемнику».

Оборона, безопасность, торговля и технологии

Куда именно теперь отправится работать 63-летний Стармер, пока неизвестно. Однако он довольно четко обозначил круг тем, которыми собирается заниматься. Это международные отношения, оборона и безопасность, мировая торговля и технологии.

«Теперь я сосредоточусь на других вещах - международных делах, включая оборону, безопасность, торговлю и технологии в быстро меняющемся мире», - заявил Стармер.

В каком качестве он будет заниматься этой работой - в международной организации, аналитическом центре, фонде или какой-либо другой структуре - пока не сообщается.

Camden New Journal отмечает, что более подробная информация о следующих шагах бывшего премьера на международной арене ожидается в ближайшие месяцы.

Сам Стармер объяснил уход из парламента достаточно просто: если после премьерства он решил сосредоточиться на международных делах, то считает правильным отказаться и от депутатского мандата.

Решение оказалось довольно неожиданным. После ухода с поста премьер-министра Стармер говорил, что намерен оставаться депутатом Палаты общин до следующих всеобщих выборов.

Теперь планы изменились.

Таким образом, за довольно короткий срок Стармер оставляет сразу три ключевые политические позиции, которые занимал в последние годы: лидера Лейбористской партии, премьер-министра и депутата парламента.

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С поста главы правительства он ушел этим летом после двух лет на Даунинг-стрит. Его преемником стал Энди Бернем.

Символично, что о решении Стармера покинуть парламент стало известно в тот же день, когда Бернем выступил в Палате общин со своей первой большой программной речью в качестве премьер-министра.

Международной политикой деятельность Стармера не ограничится. Он сообщил, что намерен продолжить работу по борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Этой проблемой Стармер занимался еще до прихода в парламент.

До политической карьеры он был известным юристом и правозащитником, а в 2008-2013 годах занимал пост директора государственной прокуратуры Англии и Уэльса.

Не все бывшие премьеры сразу уходят из парламента

Решение Стармера отличается от пути, который выбрали некоторые его предшественники.

Риши Сунак после ухода с поста премьер-министра сохранил депутатский мандат. Тереза Мэй оставалась членом Палаты общин еще около пяти лет после своей отставки с Даунинг-стрит, а Лиз Трасс продолжала работать депутатом и вновь баллотировалась на выборах 2024 года, но потеряла свое место.

В то же время Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон покинули Палату общин сравнительно скоро после окончания премьерства.

Теперь в Лондоне предстоят новые выборы

Уход Стармера автоматически освободит место депутата от Holborn and St Pancras, поэтому в округе должны пройти дополнительные выборы.

Это традиционно очень сильный для лейбористов район. Более того, за последние 47 лет депутатское место здесь освобождалось лишь дважды.

Однако на этот раз борьба может оказаться интереснее обычного. На майских местных выборах заметно усилилась Партия зеленых. На территориях, входящих в парламентский округ Стармера, зеленые получили около 30% голосов и уверенно заняли второе место.

Поэтому предстоящие дополнительные выборы станут не только борьбой за кресло бывшего премьер-министра, но и одним из первых политических тестов для нового правительства Энди Бернема.

Сам Стармер заявил, что не будет поддерживать кого-либо из претендентов до завершения внутрипартийного отбора, но затем поддержит кандидата, которого выберут местные лейбористы.

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