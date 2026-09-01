Женщина с двумя кухонными ножами напала на людей на Таймс-сквер: один человек погиб

В самом центре Нью-Йорка, на Таймс-сквер, женщина с двумя большими кухонными ножами напала на прохожих. В результате одна женщина погибла, мужчина получил ранения. Нападавшую застрелили полицейские, сообщает Associated Press.

Инцидент произошел в понедельник, 31 августа, незадолго до 16:30 по местному времени неподалеку от полицейского участка у здания One Times Square - в одном из самых многолюдных и охраняемых мест Нью-Йорка.

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По данным полиции, 49-летняя жительница Куинса достала из пакета два больших кухонных ножа и неожиданно напала на людей.

Первой ее жертвой стал 68-летний мужчина, который вместе с женой ждал зеленого сигнала светофора. Женщина нанесла ему удар ножом в область живота.

Затем она атаковала находившуюся поблизости 32-летнюю женщину, также ранив ее в живот.

Обоих пострадавших доставили в больницу. Спасти 32-летнюю женщину не удалось. Мужчина находится в стабильном состоянии.

Полиция пока не сообщила имена пострадавших и не уточнила, были они жителями Нью-Йорка или туристами.

Несколько минут уговаривали бросить ножи

После нападения женщина осталась на Таймс-сквер с двумя ножами в руках. На опубликованных в социальных сетях видеозаписях видно, как ее окружают не менее десяти сотрудников полиции.

По словам комиссара полиции Нью-Йорка Джессики Тиш, полицейские в течение нескольких минут пытались убедить женщину положить оружие на землю.

Она отказалась и пригрозила сотрудникам полиции.

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Тогда правоохранители применили электрошокер, однако он не остановил нападавшую. Женщина продолжила двигаться в сторону полицейских, размахивая ножами.

После этого двое сотрудников NYPD открыли огонь.

На видеозаписях очевидцев видно, как женщина падает на землю. Полицейские надели на нее наручники и начали оказывать первую помощь, однако спасти ее не удалось.

«Это была чрезвычайно опасная ситуация, которая развивалась в самом сердце Таймс-сквер - на перекрестке мира», - заявила Тиш.

По данным полиции, у нападавшей ранее были зафиксированы проблемы с психическим здоровьем. В материалах NYPD упоминаются связанные с ней инциденты в 2018 и 2019 годах, однако прежде женщину не арестовывали.

Мотив нападения пока устанавливается. Полиция считает, что жертвы были выбраны случайно. Версию террористического нападения правоохранительные органы исключили.

После случившегося часть Седьмой авеню временно перекрыли, а людей попросили не приближаться к месту происшествия.

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и комиссар полиции высоко оценили действия сотрудников NYPD, заявив, что их вмешательство, вероятно, позволило избежать новых жертв.

Нападение произошло на фоне заметного снижения уровня насильственной преступности в Нью-Йорке. По статистике NYPD, за первые семь месяцев 2026 года в городе было зарегистрировано 149 убийств - это минимальный показатель за соответствующий период за всю историю ведения такой статистики.

При этом нынешнее нападение стало уже вторым убийством на Таймс-сквер с начала года. В мае в этом же районе мужчина получил смертельное ножевое ранение.