В Непале пытаются спасти около 600 рабочих, заблокированных в туннелях после наводнения

bbc.com

В Непале спасатели пытаются добраться до сотен рабочих, которые, предположительно, оказались заблокированы в заполненных грязью и обломками туннелях на гидроэлектростанциях после разрушительного наводнения. По последним данным, в результате стихийного бедствия в стране погибли более 1000 человек, почти 4000 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ВВС.

Основное внимание спасателей сейчас сосредоточено на гидроэлектростанциях вдоль рек Тришули и Бхоте-Коши. По данным непальских властей, около 639 человек остаются заблокированными на нескольких разрушенных гидроэнергетических объектах. 279 рабочих уже удалось спасти.

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На некоторых объектах спасателям удалось продвинуться внутрь туннелей. На гидроэлектростанции Chilime специалисты прошли около 50 метров, в туннеле Langtang - около 150 метров, а на Upper Trishuli-1 - примерно 200 метров. На объекте Upper Trishuli-3A спасатели обнаружили вход в туннель, закачивают туда воздух и откачивают воду, одновременно расчищая путь экскаваторами и дробильной техникой.

В одном из туннелей спасатели уже пробили небольшое отверстие, чтобы обеспечить подачу воздуха. Однако проникнуть внутрь полностью пока крайне сложно: проходы заполнены грязью, камнями и обломками.

Последствия наводнения настолько сильно изменили горный рельеф, что спасателям пришлось заново определять расположение некоторых гидроэлектростанций и туннелей. Австралийский инженер и специалист по спасательным операциям в туннелях Арнольд Дикс помогает непальским властям искать людей под землей.

По его словам, многие ориентиры буквально исчезли. Из-за этого спасателям приходится использовать спутниковые данные и другие технологии, чтобы определить точное расположение объектов.

Для расчистки проходов специалисты используют экскаваторы, бульдозеры и взрывчатку. В некоторых местах валуны настолько велики, что их невозможно убрать обычной техникой. Также рассматривается возможность вертикального бурения: спасатели могут попытаться пробиться к подземным помещениям непосредственно через гору.

По словам Дикса, надежда на спасение людей сохраняется. Рабочие могли укрыться в помещениях рядом с турбинами, расположенных глубоко под землей. Такие зоны могли оказаться защищены от основной волны воды и грязи. Однако времени остается все меньше: спасатели опасаются, что люди могли остаться без воздуха или воды.

Родственники пропавших рабочих продолжают надеяться, что их близкие находятся в туннелях и могут быть живы.

«Те, кто вернулся с гидроэлектростанции, сказали, что в туннеле остались люди», - рассказала BBC родственница одного из пропавших рабочих. По ее словам, остается надежда, что спасатели смогут быстро добраться до них.

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Некоторые родственники также указывают, что воздух начали закачивать в туннели не сразу после катастрофы. При этом точное количество людей, которые действительно находились внутри туннелей в момент наводнения, пока установить невозможно.

Непал в последние десятилетия активно развивал гидроэнергетику, используя горные реки для производства электроэнергии. Страна стремится не только обеспечить внутренний рынок, но и экспортировать электроэнергию в соседнюю Индию.

Наводнение серьезно повредило эту инфраструктуру. Пострадали по меньшей мере 11 гидроэнергетических проектов, включая уже работающие станции и объекты, которые еще строились.

В спасательной операции участвуют тысячи человек. Непальским военным помогают специалисты из других стран. Китай и Индия направили спасателей и оборудование, а Южная Корея отправляет в Непал чрезвычайную команду. Для доступа в отдаленные районы используются вертолеты, временные мосты и тяжелая техника.

Погибших уже больше тысячи

Пока спасатели продолжают поиски выживших, власти занимаются идентификацией погибших.

По состоянию на 1 сентября в Непале подтверждена гибель 1003 человек, еще 3916 числятся пропавшими без вести. Более 11 000 человек были спасены.

Из-за большого количества погибших мест в моргах не хватает. В некоторых районах власти начали временные и массовые захоронения неопознанных останков. Медики и волонтеры собирают образцы ДНК, чтобы впоследствии установить личности погибших и передать останки родственникам.

Премьер-министр Непала Балендра Шах заявил, что катастрофа показывает растущие риски для Гималайского региона, связанные с изменением климата. По его словам, международное сообщество должно уделять больше внимания последствиям таких стихийных бедствий.