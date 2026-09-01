1 сентября 2026, 18:30

В Британии прошёл чемпионат мира по борьбе в мясном соусе

В Британии прошёл чемпионат мира по борьбе в мясном соусе

В британском графстве Ланкашир прошёл необычный чемпионат мира по борьбе в мясном соусе. Участники турнира выясняли отношения на ринге, залитом примерно 1500 литрами густой подливы, сообщает Daily Mail.

Соревнования проходят в крикетном клубе города Бакап. Перед началом поединков площадку щедро заполняют соусом, после чего борцы в ярких костюмах выходят на скользкий ринг.

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Каждая схватка длится две минуты. Победителей определяют не только по эффективности борьбы, но и по зрелищности выступления и реакции публики.

Турнир впервые организовали в 2007 году. С тех пор странное на первый взгляд развлечение превратилось в ежегодное соревнование, куда съезжаются желающие побороться за необычный чемпионский титул. Главной особенностью турнира остаётся сам «ринг»: удержаться на ногах в сотнях литров мясного соуса участникам зачастую оказывается не легче, чем одолеть соперника.

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