В Apple впервые за 15 лет сменился глава компании: Тим Кук передал пост Джону Тернусу

31 августа завершил свою работу на посту генерального директора Apple Тим Кук, который занимал эту должность с 2011 года. С 1 сентября компанию возглавил Джон Тернус, ранее занимавший должность старшего вице-президента по аппаратной разработке, сообщает Reuters.

«Сегодня мой последний день в качестве главы Apple, и я хочу выразить огромную любовь и признательность нашему сообществу Apple. Завтра я перехожу на новую должность, но мое отношение к вам никогда не изменится», - написал Кук в социальной сети X.

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После ухода с должности CEO Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple.

Джон Тернус практически всю профессиональную карьеру провел в Apple. До назначения главой компании он был старшим вице-президентом по аппаратной разработке.

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Тернус ранее рассказывал, что успел поработать под руководством Стива Джобса, а его наставником был Тим Кук.

Кук присоединился к Apple в марте 1998 года, заняв должность старшего вице-президента по мировым операциям. В 2011 году он сменил Джобса на посту генерального директора - незадолго до смерти сооснователя Apple.

О предстоящей смене руководителя компании стало известно в апреле.