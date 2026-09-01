Сингапур ввёл выплаты до $55 тысяч за детей на фоне рекордного падения рождаемости

В Сингапуре, где уровень рождаемости достиг исторического минимума, правительство анонсировало пакет мер для стимулирования граждан к созданию семей.

Однако, как показывают свежие данные, значительная часть населения по-прежнему настроена скептически, передает theguardian.com

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Каждый четвёртый сингапурец заявил о нежелании иметь детей. Среди причин - высокие расходы на воспитание, сложности с организацией быта и нежелание менять привычный уклад жизни. Например, 34-летний финансист Ли рассказал, что они с супругой осознанно отказались от родительства, так как появление ребёнка «всё усложнит» и лишит их возможности путешествовать и посещать рестораны.

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В ответ на демографический вызов премьер-министр Лоуренс Вонг представил комплексную программу поддержки. На каждого ребёнка до достижения им 17 лет государство выделит до 70 тысяч сингапурских долларов (55 тысяч долларов США) прямой финансовой помощи. При рождении семья получит 10 тысяч, а также два гранта по 5 тысяч сингапурских долларов на медицинские и образовательные нужды. Дополнительно предусмотрены «детские кредиты» в размере 2 тысяч ежегодно с одного года до 16 лет, снижение платы за дошкольное образование до 150 долларов в месяц и расширение отпуска по уходу за ребёнком.

Суммарный коэффициент рождаемости в Сингапуре составляет рекордно низкие 0,87, что ставит государство в один ряд с Южной Кореей и Тайванем. Ожидается, что уже в этом году государство достигнет статуса «супер-старого» общества, где доля граждан старше 65 лет превысит 21%.