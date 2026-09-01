Президент Алжира хочет вернуть смертную казнь за умышленные поджоги лесов

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун распорядился изменить Уголовный кодекс страны и предусмотреть смертную казнь с приведением приговора в исполнение для виновных в умышленных поджогах. Подготовить соответствующие изменения власти должны до 15 сентября, сообщает государственное информационное агентство Алжира APS.

Решение последовало после разрушительных лесных пожаров на северо-востоке страны, в результате которых погибли по меньшей мере 12 человек и десятки получили травмы.

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Речь идет о весьма серьезном изменении правоприменительной практики: смертная казнь в законодательстве Алжира сохраняется, однако фактически приговоры не приводятся в исполнение с 1993 года. Теперь президент требует вернуть возможность исполнения смертного приговора в отношении лиц, признанных виновными в умышленных поджогах.

При этом, согласно официальному сообщению APS, смертный приговор должен приводиться в исполнение только после того, как будут исчерпаны предусмотренные законом возможности его обжалования.

12 погибших и десятки пострадавших

Новая инициатива появилась через несколько дней после одной из самых тяжелых волн лесных пожаров этого лета.

26 августа огонь охватил несколько провинций на северо-востоке Алжира. По данным министра внутренних дел Саида Саюда, пять человек погибли в провинции Джиджель, четыре - в Беджайе и еще три - в Тизи-Узу.

Таким образом, число погибших достигло 12. Среди жертв был восьмилетний ребенок.

Еще 54 человека получили ожоги и другие травмы. Шестеро пострадавших находились в критическом состоянии.

Президент Абдельмаджид Теббун объявил в стране трехдневный национальный траур, назвав произошедшее «большой трагедией». Были также отменены культурные мероприятия и спортивные соревнования.

За один день - более 150 очагов

Масштаб пожаров оказался огромным. По данным служб гражданской защиты Алжира, только за 26 августа по стране было зарегистрировано 154 очага возгорания.

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Особенно тяжелой была ситуация в провинции Беджайя, где возникло 36 пожаров. На момент сообщения властей половину из них удалось взять под контроль. В Джиджеле огонь одновременно распространялся в 12 муниципалитетах.

Из наиболее опасных районов эвакуировали десятки семей. Из-за огня и дыма пришлось перекрывать дороги.

Ситуацию осложняла сильная жара, охватившая Алжир и соседний Тунис. Север страны регулярно страдает от летних лесных пожаров, однако продолжительные периоды засухи, экстремально высокие температуры и сильный ветер увеличивают риск быстрого распространения огня.

Почти 2000 пожаров менее чем за месяц

Нынешняя трагедия произошла после чрезвычайно напряженного июля.

По официальным данным гражданской защиты Алжира, с 8 по 28 июля 2026 года в стране зарегистрировали 1968 пожаров.

Из них 667 пришлись на леса, кустарники и заросли, еще 1301 пожар затронул сельскохозяйственные культуры, фруктовые деревья и пальмовые плантации.

К 28 июля властям удалось потушить все эти очаги, однако пожарные подразделения оставались в состоянии повышенной готовности. Спустя менее месяца стране пришлось столкнуться с новой смертоносной волной огня.

Смертная казнь есть, но казней не было более 30 лет

Алжир относится к странам, где смертная казнь формально не отменена. Суды могут выносить такие приговоры за ряд особо тяжких преступлений, однако с 1993 года в стране действует фактический мораторий на их исполнение.

Если предложенные поправки будут приняты и начнут применяться, речь пойдет не просто о расширении перечня преступлений, караемых смертной казнью, а о возможности фактического возобновления казней после перерыва продолжительностью более трех десятилетий.

Пока президент поручил подготовить необходимые изменения в законодательство. Окончательная правовая формулировка и порядок их применения станут понятны после внесения поправок в Уголовный кодекс.