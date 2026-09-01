Повторила путь матери: дочь Брижит Макрон влюбилась в юношу, который годится ей в сыновья

Младшая дочь первой леди Франции Брижит Макрон, 42-летняя адвокат и писательница Тифен Озьер, больше не скрывает новую любовь. Её избранником стал 22-летний Антуан Леконт - студент бизнес-школы, предприниматель и увлечённый кайтсерфер.

В конце августа пара фактически подтвердила отношения, поделившись в соцсетях кадрами совместной поездки в Амстердам. На фотографиях и видео Озьер и Леконт путешествуют по городу, катаются на велосипедах и проводят время вдвоём. Французские СМИ расценили публикацию как первое публичное подтверждение их романа.

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Познакомились благодаря серфингу

По информации французского журнала Gala, которую впоследствии перепечатали Le Parisien и другие издания, Тифен и Антуан встретились летом в Ле-Туке - курортном городе на севере Франции, где семья Макрон традиционно проводит много времени.

Леконт работал там инструктором по водным видам спорта. Озьер решила попробовать e-foil - электрическую доску с подводным крылом, позволяющую буквально скользить над поверхностью воды. Именно Леконт стал её инструктором.

Знакомство довольно быстро переросло в романтические отношения. Источники французской прессы утверждают, что пару сблизили путешествия, спорт и интерес к предпринимательству.

Сам Леконт не только занимается кайтсерфингом, но и развивает собственный бизнес, связанный с оборудованием для этого вида спорта. Французские СМИ сообщают, что он учится в бизнес-школе и одновременно занимается своим проектом Mission Kiteboarding.

Почему все вспомнили Брижит Макрон

Разница в возрасте между Озьер и её новым спутником составляет 20 лет, и французская пресса почти сразу провела параллель с личной историей её матери.

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Брижит Макрон старше президента Франции Эммануэля Макрона примерно на 24 года. Они познакомились, когда будущий президент был школьником, а Брижит преподавала в лицее в Амьене. Позднее их отношения неоднократно становились предметом внимания СМИ именно из-за значительной разницы в возрасте.

Теперь похожее сравнение возникло и вокруг Тифен - хотя обстоятельства двух историй, конечно, совершенно разные. Le Parisien даже вынес в заголовок слова источника о том, что Озьер, как и её мать, «слушает своё сердце».

Как отреагировала Брижит Макрон

Французские таблоиды со ссылкой на источник, близкий к семье, утверждают, что Брижит Макрон спокойно отнеслась к новым отношениям дочери.

По словам собеседника прессы, для первой леди важнее всего, чтобы её дочь была счастлива, поэтому большая разница в возрасте якобы не стала для неё проблемой. Однако самой Брижит Макрон публичных комментариев на эту тему пока не приводится.

Сообщается также, что Тифен уже познакомила Антуана со своими детьми. У неё двое детей от прежних отношений с врачом Антуаном Шото.

Кто такая Тифен Озьер

Тифен Озьер - младшая из трёх детей Брижит Макрон от первого брака. Она работает адвокатом и занимается литературой. В последние годы Озьер довольно часто появляется во французских СМИ, однако личную жизнь обычно старается не афишировать.

Именно поэтому совместная поездка в Амстердам стала заметным событием для французской светской хроники: до этого отношения с Антуаном Леконтом обсуждались преимущественно на уровне публикаций в прессе, а теперь пара сама появилась вместе в социальных сетях.