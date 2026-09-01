Польский экстремал провел полтора часа в ледяной воде и установил мировой рекорд

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41-летний поляк Дамиан Каспшик, известный как «король холода», установил мировой рекорд по продолжительности пребывания в ледяной воде среди мужчин. Он продержался 1 час 29 секунд - достижение внесли в Книгу рекордов Гиннесса.

Это уже третий мировой рекорд Каспшика в категории испытаний на выносливость. Ранее он более пяти часов провел в ледяной кабине, оставаясь в одних плавках. В июле 2026 года поляк установил еще один рекорд, проведя более двух часов полностью закопанным в снег.

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По словам Каспшика, испытание в ледяной воде оказалось для него значительно тяжелее предыдущих. По его словам, в воде человеческий организм теряет огромное количество тепла именно через голову. Дополнительным стрессом стали технические неполадки с оборудованием на старте, из-за которых спортсмен полностью потерял связь со своей командой.

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Несмотря на сложности, Каспшик остался доволен результатом и уже начал готовиться к следующему испытанию, связанному с воздействием холода и пределами человеческой выносливости в экстремальных условиях.

Примечательно, что женщины показывают в ледяной воде похожие результаты. На сегодняшний день мировой рекорд принадлежит еще одной представительнице Польши - Марии Бодай. 19 декабря 2025 года она смогла просидеть в ледяной воде 1 час и 38 секунд, что на 9 секунд превосходит свежий результат Дамиана.