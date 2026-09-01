Пес в Непале отказывается покидать место, где до наводнения был его дом

Собака в непальском районе Тришули-Базар в течение нескольких дней отказывается покидать место, где до наводнения в Непале стояли четыре жилых дома, сообщает газета The Times of India.

По данным издания, собака находится на том месте, где ранее располагался главный вход в одно из строений, и практически не реагирует на окружающих. Животное остается на заваленном илом участке, несмотря на работу спасателей вокруг. «Мы пытались угостить ее печеньем и давали ласковые прозвища, но она даже не поворачивает голову и никуда не уходит. Ее ошейник цел», - цитирует газета слова волонтера-спасателя Бикрама Тапу.

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Задействованные в расчистке завалов рабочие отмечают, что животное не проявляет паники и не реагирует на шум тяжелой техники. «В разгар работы экскаваторов и расчистки он просто сидит в этой грязной луже. Ни единого взмаха хвоста. Он отказывается пересекать границу своего двора», - добавил участник поисково-спасательной операции Сунил Таманг.

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Из-за схода потоков воды и ила район полностью разрушен, в связи с чем спасателям не удалось установить, кому именно принадлежало животное. В настоящее время волонтеры и местные жители, также лишившиеся крова, пытаются подкармливать собаку. «Мы потеряли свои дома, но понимаем, что произошло, - приводит издание слова местного жителя Динеша Басяла. - Он же не понимает, почему все исчезли, он просто знает, что не должен уходить, пока они не вернутся».

Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа. По предварительным данным, причиной паводка стал сход лавины на границе с Китаем, примерно в 20 км к северо-востоку от погранперехода «Расувагадхи». Мощный поток воды, грязи и горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 км, разрушив находящиеся поблизости населенные пункты и приведя к затоплению большой территории.

Погибли более 1 тыс. человек. 4.5 тысячи числятся пропавшими без вести.