Осужденному сыну королевы Норвегии разрешили присутствовать на похоронах короля Харальда

29-летнему Мариусу Боргу Хёйби, сыну Метте-Марит и пасынку нового короля Норвегии Хокона, разрешили покинуть место домашнего содержания под стражей, чтобы принять участие в церемониях прощания с королем Харальдом V.

Хёйби также сможет присутствовать на похоронах своего деда 9 сентября, сообщает норвежское издание VG со ссылкой на полицию.

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Король Харальд V скончался утром 28 августа в университетской больнице Осло Rikshospitalet. Ему было 89 лет. После смерти Харальда престол перешел к его сыну Хокону.

Новый король Норвегии Хокон VIII принесет присягу перед парламентом во вторник, 1 сентября.

Разрешили покинуть Скаугум

Сейчас Мариус Борг Хёйби находится под стражей с электронным браслетом в Скаугуме - резиденции королевской семьи неподалеку от Осло. Он живет в отдельном доме на территории поместья.

Вообще-то 29-летнему Хёйби предписано оставаться дома. Покидать его он может лишь в определенных случаях - например, для работы, учебы, лечения - и с соответствующего разрешения.

В связи со смертью смерти короля полиция сделала для него несколько исключений.

По словам прокурора полиции Оды Картеруд, Хёйби получил разрешение посетить Rikshospitalet 27 августа, когда король Харальд еще находился в больнице. На следующий день ему позволили отправиться в королевское поместье Бюгдёй и Королевский дворец.

31 августа Хёйби вновь разрешили покинуть Скаугум, чтобы присутствовать при перенесении гроба Харальда V в Дворцовую часовню.

Кроме того, полиция заранее дала ему разрешение принять участие в похоронах короля, назначенных на 9 сентября.

«Прокуратура сочла возможным удовлетворить просьбы Хёйби о выходе в связи со смертью короля», - сообщила Картеруд.

Адвокат Хёйби Петар Секулич назвал решение естественным, отметив, что в такой ситуации Мариусу необходимо быть вместе со своей семьей.

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Приговорен к четырем годам, но обжаловал приговор

В июне Мариус Борг Хёйби был приговорен к четырем годам лишения свободы за ряд преступлений, в том числе за изнасилование двух спящих женщин и насилие в отношении бывшей подруги Норы Хаукланд.

Однако приговор обжалован, поэтому дело еще не завершено окончательно. Дата рассмотрения апелляции в суде второй инстанции пока не определена.

После вынесения приговора Хёйби оставался под стражей. С 13 июля ему разрешили находиться под стражей с электронным контролем в Скаугуме.

Срок нынешнего решения о содержании под стражей истекает 7 сентября - за два дня до похорон короля. К этому времени прокуратуре предстоит решить, будет ли она обращаться в суд с просьбой продлить содержание Хёйби под стражей или он будет освобожден.

По данным полиции на 31 августа, адвокаты Хёйби пока не подавали ходатайство о его освобождении.

Короля он называл дедом

Мариус Борг Хёйби родился в 1997 году от отношений Метте-Марит с Мортеном Боргом. Когда в 2001 году его мать вышла замуж за тогдашнего наследного принца Хокона, четырехлетний Мариус стал частью семьи будущего короля.

При этом официальным членом норвежского Королевского дома он не является, не имеет королевского титула и не входит в линию наследования престола.

Харальд V был для него приемным дедом. Хёйби рос рядом с королевской семьей вместе со своими единоутробными братом и сестрой - принцессой Ингрид Александрой и принцем Сверре Магнусом.

Как пройдут похороны Харальда V

Государственные похороны короля состоятся 9 сентября.

Церемонии начнутся с частного прощания ближайших родственников в Дворцовой часовне. Затем гроб короля в торжественной процессии доставят из Королевского дворца в кафедральный собор Осло. После этого состоится еще одна процессия - к церкви крепости Акерсхус, где Харальд V будет похоронен.

Именно на этих похоронах Мариусу Боргу Хёйби разрешено присоединиться к своей семье, несмотря на действующие в отношении него ограничения.