Новый король Норвегии Хокон VIII принес присягу перед парламентом

Новый король Норвегии Хокон VIII во вторник, 1 сентября, принес конституционную присягу перед депутатами Стортинга в Осло. Церемония стала одним из главных официальных событий после смены монарха в стране.

«Я обещаю и клянусь управлять Королевством Норвегия в соответствии с его Конституцией и законами», - заявил 53-летний монарх.

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Хокон также подчеркнул готовность выполнять обязанности главы государства перед Норвегией и её гражданами.

Хокон VIII стал королём 28 августа сразу после смерти своего отца, Харальда V, правившего страной на протяжении 35 лет. Харальд скончался в возрасте 89 лет после тяжёлой болезни.

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В отличие от некоторых других европейских монархий, в Норвегии не проводится коронация нового государя. Конституция предусматривает принесение королём присяги перед парламентом, после чего монарх продолжает исполнять главным образом представительские и церемониальные функции.

На церемонии присутствовали депутаты парламента, члены правительства и новая наследница престола - кронпринцесса Ингрид Александра. Королева Метте-Марит не смогла приехать из-за проблем со здоровьем.

Гроб Харальда V сейчас находится в часовне Королевского дворца в Осло, где жители страны могут проститься с покойным монархом. Государственные похороны назначены на 9 сентября.

NRK также официально сообщает о трансляциях мероприятий, связанных со смертью Харальда V и сменой монарха.