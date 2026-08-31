США впервые за месяц ударили по ракетным установкам Ирана

США нанесли первый за месяц удар по Ирану, атаковав две ракетные установки Корпуса стражей исламской революции (КСИР) на острове Ларек в Ормузском проливе. По данным американского Центрального командования (CENTCOM), иранские военные готовились использовать ракеты с морскими минами, которые могли быть запущены в сторону пролива. Атака стала первым ударом Вашингтона по Ирану с конца июля.
Удар был нанесен в воскресенье, 30 августа. Как сообщили CBS News и Axios со ссылкой на американские источники, целью стали две ракетные установки на расположенном в нескольких морских милях от иранского побережья острове Ларек. В CENTCOM заявили, что КСИР готовил запуск ракет, способных нести морские мины.
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Ситуация напрямую связана с безопасностью судоходства в Ормузском проливе. Неделей ранее американские военные завершили разминирование торговых маршрутов в этом районе. Пресс-секретарь CENTCOM Тим Хокинс напомнил об этой операции после удара по иранским объектам.
Еще неделю назад Дональд Трамп предупреждал Тегеран о последствиях попыток минирования пролива. Президент США заявил, что любые корабли или другие суда, которые будут закладывать мины, «будут незамедлительно и систематически уничтожаться». После этого американские военные нанесли удар по объектам КСИР на Лареке.
Иранская сторона быстро отреагировала на атаку. КСИР заявил, что США «заплатят за них как на экономическом, так и на военном фронте». Заявление распространило государственное информационное агентство Fars.
Связанное с КСИР агентство Tasnim сообщило, что американский удар был нанесен с помощью дрона. По данным агентства, погибли два человека, еще двое получили ранения. Американская сторона эти данные в представленном материале не подтверждает.
Через несколько часов после атаки Иран сообщил об обстреле двух американских военных баз в Иордании. По утверждению иранской стороны, под удар попали объекты технической инфраструктуры, пункты обслуживания и позиции истребителей.
Иорданская армия сообщила о перехвате восьми ракет, которые нарушили воздушное пространство страны. Таким образом, обмен ударами между сторонами вышел за пределы непосредственной зоны вокруг Ормузского пролива.