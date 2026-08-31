Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства

Сентябрь может начаться спокойно, однако в течение месяца ожидается несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Предварительно наиболее заметные возмущения прогнозируют на 10–12 сентября, а еще один неспокойный отрезок - на 25–28-е. Впрочем, воспринимать эти даты как точное расписание магнитных бурь пока рано.

Геомагнитные возмущения связаны с изменениями магнитного поля Земли. Их могут вызывать солнечные вспышки, корональные выбросы массы и потоки солнечного ветра.

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В первые дни сентября серьезной активности не ожидается. На 1–3 сентября прогнозируют спокойную обстановку, а 4–5-го возможны лишь небольшие колебания.

Ситуация может измениться ближе к середине месяца. На 10–12 сентября предварительный прогноз указывает на умеренные геомагнитные возмущения. Еще один период активности ожидается 25–28 сентября, хотя пока речь идет преимущественно о слабых колебаниях.

При этом специалисты предупреждают: долгосрочные прогнозы космической погоды не отличаются высокой точностью. Активность Солнца способна измениться за короткое время, поэтому конкретную магнитную бурю за несколько недель вперед надежно предсказать практически невозможно. Более достоверная картина появляется непосредственно перед событием.

Отдельный вопрос - влияние магнитных бурь на самочувствие. Головную боль, слабость, головокружение, проблемы со сном и изменения давления нередко связывают с геомагнитной активностью, особенно люди, которые считают себя метеочувствительными.

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Однако научные данные о прямой связи между магнитными бурями и конкретными симптомами у человека остаются неоднозначными. Поэтому любое ухудшение самочувствия автоматически объяснять изменениями магнитного поля не стоит.

Особенно это касается сильной или необычной головной боли, выраженных скачков давления, боли в груди и одышки. Такие симптомы не следует списывать на магнитную бурю.

Специально менять привычный режим из-за предварительного прогноза большинству людей также не требуется. Достаточно соблюдать обычные рекомендации: нормально высыпаться, пить достаточно воды, не перегружать себя физически и по возможности больше бывать на свежем воздухе.

От чрезмерного употребления кофе и алкоголя лучше отказаться. Назначенные врачом лекарства нужно принимать по привычной схеме, не изменяя дозировку самостоятельно из-за прогноза геомагнитной активности.

Таким образом, самыми неспокойными периодами сентября пока считаются 10–12 и 25–28 числа. Но окончательная картина может измениться, и точнее оценить геомагнитную обстановку удастся только ближе к этим датам.