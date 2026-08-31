31 августа 2026, 14:14 Валерия Леонова

Три дня на эвакуацию: Италия готова вывезти 500 тысяч человек в случае извержения вулкана

Три дня на эвакуацию: Италия готова вывезти 500 тысяч человек в случае извержения вулкана

Флегрейские поля неподалеку от Неаполя вновь привлекают внимание после сильнейшего за последние десятилетия землетрясения. Под огромной вулканической кальдерой продолжаются процессы, заставляющие землю подниматься, а жителей - регулярно ощущать подземные толчки.

У итальянских властей есть подготовленный план экстренной эвакуации на случай извержения Флегрейских полей, согласно которому в случае перехода к высшему уровню тревоги из наиболее опасной зоны за 72 часа должны быть эвакуированы около 500 тысяч человек, следует из данных Службы гражданской защиты Италии (Protezione Civile).

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Однако специалисты подчеркивают: сейчас признаков неизбежного извержения нет, а уровень опасности остается желтым

Флегрейские поля - Campi Flegrei - находятся непосредственно к западу от Неаполя. Это не привычный вулкан с одной вершиной и кратером, а огромная вулканическая кальдера с многочисленными кратерами и гидротермальными зонами. Значительная ее часть скрыта под густонаселенной территорией и Неаполитанским заливом.

Последнее извержение здесь произошло в 1538 году, когда за несколько дней образовался вулкан Монте-Нуово. Однако отсутствие извержений почти пять столетий не означает, что вулканическая система спит.

С 2005 года Флегрейские поля переживают новую фазу так называемого брадисейсма - медленного поднятия и опускания земной поверхности, связанного с процессами в вулканической системе.

По данным итальянского Национального института геофизики и вулканологии (INGV), к концу июля максимальный подъем поверхности в районе Rione Terra в Поццуоли достиг примерно 167,5 сантиметра по сравнению с уровнем начала нынешней фазы в 2005 году. Только с января 2025 года прибавилось около 30 сантиметров.

Скорость движения земли при этом непостоянна. В некоторые периоды она превышала 30 мм в месяц, после чего снижалась примерно до 20 мм или менее.

Подъем поверхности сопровождается землетрясениями.

Только за июль 2026 года ученые зарегистрировали в районе Флегрейских полей 426 землетрясений

Самое сильное произошло вечером 31 июля. Его магнитуда составила 4,7, очаг находился на небольшой глубине - около трех километров. Толчок почувствовали не только в Поццуоли и Неаполе, но также на островах и Соррентийском полуострове.

Землетрясение стало самым сильным инструментально зарегистрированным в Флегрейских полях за нынешний период брадисейсмического кризиса. После него произошли сотни более слабых толчков.

По окончательным данным Гражданской защиты, пострадали 26 человек. Были повреждены здания, некоторые строения пришлось эвакуировать. В первые часы после землетрясения возникли перебои с электричеством и движением транспорта.

Означает ли это, что вулкан готовится к извержению

Отметим сразу - нет данных, позволяющих утверждать, что извержение Флегрейских полей приближается.

INGV непрерывно следит за землетрясениями, деформацией поверхности, температурой и химическим составом газов. Но ученые подчеркивают, что сложность этой вулканической системы не позволяет достоверно предсказать, когда, где и каким образом произойдет следующее извержение, если оно вообще произойдет в обозримом будущем.

Более того, в случае возобновления вулканической активности невозможно заранее установить даже точное место выхода магмы: внутри кальдеры существует множество потенциальных центров извержения.

Сейчас официальный уровень предупреждения для Флегрейских полей остается желтым - это означает повышенные по сравнению с фоновыми параметры и усиленное наблюдение, но не означает приказа готовиться к немедленной эвакуации. Желтый уровень действует здесь еще с 2012 года.

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Почему тогда готовятся эвакуировать полмиллиона человек?

Потому что последствия извержения в таком густонаселенном районе потенциально могут быть чрезвычайно тяжелыми.

Итальянская Служба гражданской защиты разделила территорию вокруг Флегрейских полей на зоны риска.

В красной зоне живут около 500 тысяч человек. В нее полностью входят Поццуоли, Баколи, Монте-ди-Прочида и Куарто, части еще нескольких муниципалитетов, а также некоторые районы самого Неаполя, включая Баньоли и Фуоригротту.

Главная опасность здесь - пирокластические потоки: чрезвычайно горячие и быстро движущиеся смеси вулканических газов, пепла и обломков.

При извержении защититься от такого потока практически невозможно. Поэтому в случае объявления властями стадии «тревога» единственной предусмотренной мерой защиты является заблаговременная эвакуация всей красной зоны.

Есть и желтая зона, где проживают более 800 тысяч человек. Основной риск для нее связан с выпадением большого количества вулканического пепла. В зависимости от развития событий части населения этой территории также может потребоваться временная эвакуация.

На эвакуацию отводится 72 часа

И здесь данные исходной заметки оказались совершенно точными.

На эвакуацию красной зоны итальянский план предусматривает в общей сложности 72 часа - трое суток.

Первые 12 часов отводятся жителям на подготовку, а властям - на организацию движения транспорта. Следующие 48 часов предназначены непосредственно для организованного выезда примерно полумиллиона человек. Последние 12 часов оставлены в качестве резерва на случай непредвиденных обстоятельств и для эвакуации сотрудников экстренных служб.

Причем ждать последнего момента людям необязательно. Уже при введении стадии «предтревога» жители красной зоны смогут самостоятельно уехать к родственникам, в собственное жилье за пределами опасной территории или в арендованное жилье, получая предусмотренную государством финансовую помощь. При объявлении тревоги эвакуация станет обязательной.

Для тех, кто не сможет уехать самостоятельно, предусмотрена организованная перевозка. Разные муниципалитеты красной зоны заранее закреплены за регионами Италии, которые должны будут принять эвакуированных.

«Супервулкан» - но не обязательно суперизвержение

Флегрейские поля часто называют одним из самых опасных супервулканов мира. Это звучит устрашающе, но здесь важно не создавать впечатление, будто следующее извержение обязательно будет гигантским.

При подготовке плана Гражданская защита исходила из исследований последних пяти тысяч лет активности кальдеры. Согласно вероятностной оценке, если вулканическая активность возобновится, вероятность извержения не более среднего масштаба составляет около 95%.

То есть сценарий катастрофического «суперизвержения», уничтожающего огромную часть Европы, которым иногда пугают в социальных сетях, - не тот сценарий, который итальянские власти считают наиболее вероятным и на котором основан действующий план.

Но даже значительно меньшее извержение рядом с трехмиллионной Неаполитанской агломерацией способно создать чрезвычайно серьезную ситуацию. Именно поэтому Флегрейские поля сегодня являются одним из наиболее тщательно контролируемых вулканических районов Европы.

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