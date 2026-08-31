Пернатые грабители: чайки в Британии воруют еду на 200 млн евро в год

В Великобритании чайки ежегодно воруют у местных жителей и туристов еду примерно на 171 млн фунтов стерлингов (около 200 млн евро). Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследование компании Compare the Market.

Согласно опросу, проведенному среди 2 тысяч взрослых британцев, более 70% респондентов хотя бы раз в жизни становились жертвами пернатых грабителей. Чаще всего птицы атакуют фиш-энд-чипс, сэндвичи и мороженое.

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Проблема оказалась настолько серьезной, что 76% опрошенных были вынуждены изменить свои привычки и места для перекуса на свежем воздухе. Из них 32% полностью отказались от еды на улице, а еще около трети признались, что теперь стараются есть как можно быстрее, чтобы уберечь свой обед.

За последний год в Великобритании зафиксировали в среднем 0,8 случая кражи еды чайками на каждого человека. При средней стоимости одного утащенного перекуса в 5,5 фунтов (около 6,4 евро) общий ущерб для взрослого населения страны достиг 171 млн фунтов (200 млн евро).