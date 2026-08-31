«Мне искренне стыдно»: Джон Гальяно отменил своё триумфальное шоу на Met Gala из-за волны хейта

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Знаменитый британский модельер Джон Гальяно снова извинился перед публикой и решил отменить свою большую персональную выставку (ретроспективу), которая должна была открыть главный модный бал года - Met Gala 2027. Причиной стал очередной всплеск недовольства из-за его прошлых расистских и антисемитских высказываний.

Выставку организовывал нью-йоркский Музей Метрополитен. Экспозиция должна была показать главные успехи в карьере эпатажного дизайнера. Однако сразу после анонса проект жестко раскритиковали: людям напомнили о пьяной тираде Гальяно, из-за которой его в свое время уже выгоняли из мира высокой моды.

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В итоге музей сообщил, что выставку Гальяно «Horizons» заменят другим проектом.

«После долгих обсуждений с Джоном Гальяно мы совместно решили не проводить эту выставку», - заявил директор музея Макс Холляйн.

Сам 65-летний Гальяно продублировал заявление в Instagram и добавил: «Я с глубокой печалью решил, что будет лучше, если выставка пока не состоится. Я по-прежнему осознаю боль, которую причинил своими прошлыми словами еврейской и азиатской общинам, и мне искренне стыдно».

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В 1990-х годах Гальяно был главной звездой мировой моды. Он возглавлял знаменитый французский дом Givenchy, а затем стал креативным директором Christian Dior. Его дерзкие и театральные коллекции гремели на весь мир.

Все рухнуло в 2011 году. Накануне показа в Париже в сеть попало видео из кафе, где пьяный Гальяно выкрикивал расистские оскорбления в адрес случайной пары и заявил: «Я люблю Гитлера».

После этого его со скандалом уволили из Dior, а французский суд признал виновным в публичных оскорблениях и оштрафовал на 6 000 евро.

С 2013 года коллегам из мира моды (включая главного редактора журнала Vogue Анну Винтур) постепенно удалось вернуть Гальяно в индустрию. Сам дизайнер многократно извинялся за тот случай, объясняя свои слова тяжелой алкогольной и наркотической зависимостью, от которой он позже вылечился. И хотя многие общественные деятели сочли его раскаяние искренним, вернуться на главную модную площадку мира ему так и не удалось.