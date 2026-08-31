Майкломания: в 68-й день рождения кумира сотни поклонников станцевали Thriller

29 августа Майклу Джексону исполнилось бы 68 лет. Спустя 17 лет после смерти короля поп-музыки поклонники вновь отмечали его день рождения музыкой и танцами. Одно из самых ярких празднований прошло в Мехико, где сотни людей собрались, чтобы вместе исполнить знаменитый танец из Thriller.

Участники пришли к Монументу Революции в образах Майкла Джексона и героев знаменитого клипа. Красные куртки, черные шляпы, белые перчатки соседствовали с гримом зомби - площадь на время превратилась в огромную танцевальную площадку, рассказывает Euronews.

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Поклонники вместе повторили хореографию из Thriller - клипа, который вышел более четырех десятилетий назад, но до сих пор остается одним из самых узнаваемых музыкальных видео в истории поп-культуры.

Некоторые участники готовились к выступлению заранее и приходили на репетиции, чтобы массовый танец получился синхронным.

В Мехико Thriller танцуют уже много лет

Для мексиканских поклонников Джексона подобные выступления стали своего рода традицией.

Особенно памятным остается 29 августа 2009 года - первый день рождения певца после его смерти. Тогда в Мехико состоялся гигантский флешмоб: 13 597 человек одновременно исполнили танец из Thriller, установив мировой рекорд.

С тех пор поклонники Джексона неоднократно возвращались к знаменитой хореографии, а в этом году повод оказался особенным - певцу исполнилось бы 68.

Майкл Джексон родился 29 августа 1958 года в Гэри, штат Индиана. Он умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе в возрасте 50 лет.

День рождения отметили и в Лас-Вегасе

Поклонники Джексона собрались 29 августа и в Лас-Вегасе, где проходит созданное Cirque du Soleil шоу «Michael Jackson ONE«.

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В честь дня рождения музыканта в Mandalay Bay подготовили специальную программу. А одним из главных сюрпризов стало появление старшего сына Майкла Джексона - 29-летнего Принса.

Он встретился с поклонниками отца, фотографировался с ними и вместе со всеми участвовал в праздничном отсчете перед поздравлением Майкла с днем рождения.

Принс рассказал People, что ему особенно приятно видеть среди поклонников отца молодых людей, которые даже не застали Майкла Джексона при жизни. Интерес нового поколения к его музыке в этом году оказался особенно заметен после выхода биографического фильма «Michael».

29 августа большие празднования прошли не только в Мехико и Лас-Вегасе. В Нью-Йорке Спайк Ли устроил свой ежегодный BK Loves MJ в Fort Greene Park - бесплатный семичасовой праздник с музыкой и танцами.

В Лондоне поклонники собрались на Трафальгарской площади; в Бухаресте - у памятника Джексону. В Гэри люди приносили цветы к дому его детства.

Спустя 17 лет его танцы повторяют новые поколения

В этом, пожалуй, и есть самое интересное в нынешнем праздновании.

Люди, собравшиеся танцевать Thriller в Мехико, принадлежат уже к разным поколениям. Некоторые были поклонниками Джексона еще во времена выхода его главных альбомов, другие были детьми, когда певец умер, а кто-то родился уже после 2009 года.

Thriller вышел в 1982 году и стал не просто одной из самых известных песен Джексона. Почти 14-минутный музыкальный фильм, поставленный режиссером Джоном Лэндисом, изменил представление о том, каким может быть музыкальный клип. Танец зомби превратился в самостоятельный феномен массовой культуры - его повторяют на Хэллоуин, фестивалях и флешмобах по всему миру.

Нынешнее празднование получилось не столько днем воспоминаний об артисте, которого давно нет, сколько демонстрацией того, что его музыка жива.