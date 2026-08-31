Мадуро показал первые фото из американской тюрьмы своим детям и внукам

Бывший президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в США, отправил детям и внукам фотографии, сделанные в конце июня. На снимках он заметно похудел и одет в серый спортивный костюм. Свое обращение политик сопроводил словами о любви, надежде и благодарности тем, кто продолжает его поддерживать.

Фотографии Мадуро опубликовал в своем Telegram-канале. Он назвал их «маленьким подарком любви и надежды» и посвятил снимки прежде всего членам своей семьи. «Я посылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, детям и всем людям, которые нас любят»,- написал он.

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Мадуро также рассказал о своей супруге Силии Флорес. По его словам, несмотря на происходящее, они сохраняют стойкость и веру в благополучный исход. «Мы с Силией обнимаем вас навсегда, с душой, вложенной в вас, и с непоколебимой верой в Бога», - отметил он.

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Мадуро и Флорес оказались под стражей в США после операции американских спецслужб 3 января 2026 года. Супругов доставили в Нью-Йорк, где им предъявили обвинения, связанные с «наркотерроризмом».

Суд над ними должен начаться 1 июня 2027 года. После задержания Мадуро временным президентом Венесуэлы была назначена вице-президент Дельси Родригес.