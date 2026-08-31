31 августа 2026, 20:03 Наталья Гудемчук

Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней
dw.com

Правительство Италии продлило на 15 дней контроль на воздушной и морской границе с Испанией. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщило министерство иностранных дел страны, сообщает Reuters.

В итальянском ведомстве заявили, что причины, послужившие основанием для введения контроля 1 августа, по-прежнему сохраняются.

Читайте нас также

Еврокомиссия указывает, что изначально проверки были введены из-за угрозы общественному порядку, внутренней безопасности и контролю миграционных потоков в связи с массовым прибытием мигрантов в Сеуту - испанский автономный город на северном побережье Африки, граничащий с Марокко.

О решении правительства Италии министр внутренних дел Маттео Пьянтедози сообщил своему испанскому коллеге Фернандо Гранде-Марласке во время телефонного разговора. Рим также заявил, что учитывает меры, которые Испания совместно с Евросоюзом уже предпринимает для скорейшей нормализации ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал решение правительства «позитивным шагом» в ожидании создания условий для восстановления полноценного и свободного передвижения. По его словам, меры приняты в соответствии с правилами Шенгенской зоны, носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности итальянских и европейских границ, а также предотвращения проникновения людей, представляющих угрозу.

Читайте Mixer
Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

Гороскоп на сентябрь 2026: кому месяц даст новый шанс, а кому придётся…
Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

Юмор за день и население земли
Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

Весы, Водолеи, Раки и Львы в гороскопе на вторник 1 сентября
Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

Творог, шоколад и немного терпения: домашнее лакомство, которое напоминает…

При этом Таяни отметил, что Италия продолжит сотрудничать со всеми странами Евросоюза, включая Испанию, чтобы бороться с незаконной миграцией и способствовать формированию контролируемых и упорядоченных миграционных потоков.

После решения Италии о продлении погранконтроля аналогичное решение приняло министерство внутренних дел Испании, сообщает Reuters. Мадрид также продлил проверки пассажиров, прибывающих из Италии морским или воздушным транспортом, еще на 15 дней. Поскольку первоначально Испания ввела эти проверки 8 августа сроком на месяц, теперь они будут действовать до 21 сентября.

30 июля 2026 года около 72 000 человек пересекли границу из Марокко и попали в испанскую Сеуту - один из крупнейших миграционных потоков в регион за последние годы. При попытках пересечь границу погибли десятки людей. По последним данным, подтверждена гибель как минимум 96 человек: 82 тела обнаружены на испанской стороне границы, еще 14 погибших подтвердило Марокко.

Мадрид назвал произошедшее нападением на страну и впервые с 2021 года направил в Сеуту военных. 1 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что практически все люди, незаконно пересекшие границу, к тому моменту уже вернулись в Марокко.

При этом, по данным Reuters, к концу августа в Сеуте по-прежнему остаются от 5000 до 8000 человек из числа прибывших в конце июля.

Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

Гороскоп на сентябрь 2026: кому месяц даст новый шанс, а кому придётся…
Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

Юмор за день и население земли

В мире

Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 20:03
Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней
31 августа, 18:35
«Мне искренне стыдно»: Джон Гальяно отменил своё триумфальное шоу на Met Gala из-за волны хейта
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 18:05 18:05
Пернатые грабители: чайки в Британии воруют еду на 200 млн евро в год
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
ВИДЕО
31 августа, 16:08 16:08
Майкломания: в 68-й день рождения кумира сотни поклонников станцевали Thriller
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 15:27 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 14:14 14:14
Три дня на эвакуацию: Италия готова вывезти 500 тысяч человек в случае извержения вулкана
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 12:35 12:35
Число погибших при катастрофе в Непале превысило 900
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 11:58 11:58
США впервые за месяц ударили по ракетным установкам Ирана
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 10:58 10:58
Google Maps изменил название озера Онтарио для пользователей в США
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
ФОТО
31 августа, 09:59 09:59
Мадуро показал первые фото из американской тюрьмы своим детям и внукам
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства
31 августа, 08:28 08:28
Сентябрь принесет несколько периодов геомагнитного беспокойства

Латвия

«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 19:05
Прецедент в Конституционном суде: однополая семья добивается права вписать двух матерей в свидетельство о рождении ребенка
31 августа, 17:34
Кибератака на CSDD: расследование может растянуться на год
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 17:05 17:05
Школьникам урежут лимит на исправление оценок: что изменится
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 14:32 14:32
В школу под зонтом: 1 сентября в Латвии ожидаются грозы и сильные ливни
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 13:31 13:31
В ближайшее время в столицу Непала отправится сотрудник Консульского департамента МИД
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 12:59 12:59
Как Европа повышает пенсионный возраст и что ждет Латвию
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 11:29 11:29
Пограничникам Латвии хотят дать доступ к госпомощи на покупку жилья
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 10:28 10:28
В Латвии резко выросло число случаев туляремии: все заболевшие попали в больницу
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 09:29 09:29
С 1 сентября дороги станут заметно оживленнее: водителей просят снизить скорость
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 08:58 08:58
В латвийском регистре нашли имя, в котором целых 41 буква
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге
31 августа, 07:59 07:59
«С каждым часом надежды все меньше»: родственники пропавших в Непале встретились в Риге

ЧП

Обновлено: десятки латвийцев остаются без связи после катастрофы в Непале: появились новые данные
31 августа, 15:27
18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети
Обновлено: десятки латвийцев остаются без связи после катастрофы в Непале: появились новые данные
31 августа, 14:59
Поезд Лиепая-Рига столкнулся с автомобилем: пострадали две женщины
Обновлено: десятки латвийцев остаются без связи после катастрофы в Непале: появились новые данные
31 августа, 12:35
Число погибших при катастрофе в Непале превысило 900
30 августа, 20:11
У берегов Северного Кипра затонул паром: погибли не менее восьми человек, экипаж задержан
30 августа, 15:16
«Еще есть надежда найти их живыми»: Кулбергс рассказал о поисках пропавших в Непале латвийцев
30 августа, 10:59
Стрельба на рейв-вечеринке в Швейцарии: один человек погиб, пятеро ранены
29 августа, 10:19
В Риге велосипедист погиб после столкновения с автобусом у моста
27 августа, 17:56
Обновлено: десятки латвийцев остаются без связи после катастрофы в Непале: появились новые данные

Бизнес

Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
24 августа, 11:58
Государство может потерять влияние в airBaltic после новой реструктуризации долга
24 августа, 08:58
Ливни в Бразилии могут сделать качественную арабику дефицитной
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
20 августа, 13:30 13:30
Рижский молочный комбинат уходит эстонской Agrone вместе с «Карумсом»
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
18 августа, 07:58 07:58
После 12 лет работы Četras Zoles объявила о закрытии всех магазинов
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
17 августа, 08:57 08:57
Рижский автовокзал перешел под контроль частного инвестора: что изменится для пассажиров
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 18:27 18:27
Китайский C919 впервые вышел на международный маршрут: сможет ли он потеснить Boeing и Airbus?
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
12 августа, 17:57 17:57
В Швейцарских Альпах строят подземное хранилище для богатых: золото, картины и коллекционные автомобили
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
29 июля, 10:27 10:27
Apple снова стала самой дорогой компанией мира, обойдя Nvidia после роста акций
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
28 июля, 10:57 10:57
Продажи падают, расходы растут - Porsche объявила о новом сокращении тысяч рабочих мест
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 18:05 18:05
DHL покупает одного из крупнейших операторов доставки в странах Балтии
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном
27 июля, 14:27 14:27
Нефть резко подешевела после паузы в обмене ударами между США и Ираном

Культура

Композитор Арво Пярт получил Медаль Гёте - одну из самых престижных наград Германии
31 августа, 16:28
Николь Кидман и Сандра Буллок снова стали сестрами-ведьмами спустя почти 30 лет
Композитор Арво Пярт получил Медаль Гёте - одну из самых престижных наград Германии
ВИДЕО
31 августа, 16:08
Майкломания: в 68-й день рождения кумира сотни поклонников станцевали Thriller
Композитор Арво Пярт получил Медаль Гёте - одну из самых престижных наград Германии
30 августа, 18:58
Том Круз снова садится за руль: у «Дней грома» будет продолжение с Энн Хэтэуэй
30 августа, 14:17
Брэд Питт снова сыграет каскадера Клиффа Бута в продолжении «Однажды в… Голливуде» по сценарию Тарантино
29 августа, 20:58
Селин Дион вернулась в Париж: в сентябре певица начнет серию концертов после шести лет перерыва
29 августа, 15:40
Британия не отпускает Рембрандта: власти приостановили вывоз из страны проданной на аукционе картины за 83 млн евро
28 августа, 20:05
По рассказу Стивена Кинга «Крауч-Энд» снимут мини-сериал
28 августа, 19:30
Композитор Арво Пярт получил Медаль Гёте - одну из самых престижных наград Германии

Mixer

Мягкий, сочный и с яблоками внутри: рецепт пирога, для которого не придется идти в магазин
31 августа, 19:10
Гороскоп на сентябрь 2026: кому месяц даст новый шанс, а кому придётся сказать «нет»
Мягкий, сочный и с яблоками внутри: рецепт пирога, для которого не придется идти в магазин
31 августа, 19:05
Юмор за день и население земли
Мягкий, сочный и с яблоками внутри: рецепт пирога, для которого не придется идти в магазин
31 августа, 18:10
Весы, Водолеи, Раки и Львы в гороскопе на вторник 1 сентября
31 августа, 16:59
Творог, шоколад и немного терпения: домашнее лакомство, которое напоминает детство
31 августа, 16:18
Намекал, намекал - а в ответ тишина: 4 знака зодиака, которым нужен прямой текст
31 августа, 15:38
Картошка любит встряску: простой трюк для хрустящей корочки
31 августа, 14:58
Выберите дверную ручку - и выясните, готовы ли вы впустить перемены или ещё немного постоять у двери
31 августа, 14:19
Мягкий, сочный и с яблоками внутри: рецепт пирога, для которого не придется идти в магазин

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 августа, 19:28
«Зеленая лампа» подвела итоги первого полугодия 2026 года
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
24 июня, 12:58
«Зеленая лампа»: на операцию 8-летнему Оливеру полностью собрана нужная сумма
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма
21 июня, 12:19
«Зеленая лампа»: на оплату операции 8-летнему Оливеру собрана почти половина нужной суммы
19 июня, 16:58
«Зеленая лампа»: на оплату операции Оливеру собрана четверть нужной суммы
18 июня, 09:28
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру необходима пересадка стволовых клеток
17 июня, 12:29
«Зеленая лампа»: мама 6-х детей просит помощи для лечения младшего сына
16 июня, 08:29
«Зеленая лампа»: 8-летнему Оливеру из Саулкрасты нужна операция по пересадке стволовых клеток
12 июня, 09:57
«Зеленая лампа»: для 6-летней Анечки полностью собрана нужная сумма

Спорт

Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
31 августа, 19:35
Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
30 августа, 16:18
«Это не прощание»: Роджера Федерера ввели в Международный зал теннисной славы
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
ВИДЕО
30 августа, 13:39
Начеканил мяч 3085 раз: юного футболиста «Аякса» пришлось остановить
24 августа, 19:58
Король Нидерландов впервые вышел на подиум «Формулы-1»
24 августа, 18:02
Мяч, которым Марадона забил легендарный гол «Рука Бога»,  продан на аукционе за 3,3 млн долларов
ВИДЕО
24 августа, 17:27
Теперь без хвоста: Эрлинг Холанд постригся почти под ноль
23 августа, 19:27
Норрис выиграл Гран-при Нидерландов, Ферстаппен разбил машину на первом круге
23 августа, 11:16
Суперкубок Германии: «Бавария» обыграла «Боруссию»
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас