Италия и Испания продлили контроль на границах еще на 15 дней

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Правительство Италии продлило на 15 дней контроль на воздушной и морской границе с Испанией. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщило министерство иностранных дел страны, сообщает Reuters.

В итальянском ведомстве заявили, что причины, послужившие основанием для введения контроля 1 августа, по-прежнему сохраняются.

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Еврокомиссия указывает, что изначально проверки были введены из-за угрозы общественному порядку, внутренней безопасности и контролю миграционных потоков в связи с массовым прибытием мигрантов в Сеуту - испанский автономный город на северном побережье Африки, граничащий с Марокко.

О решении правительства Италии министр внутренних дел Маттео Пьянтедози сообщил своему испанскому коллеге Фернандо Гранде-Марласке во время телефонного разговора. Рим также заявил, что учитывает меры, которые Испания совместно с Евросоюзом уже предпринимает для скорейшей нормализации ситуации в регионе.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал решение правительства «позитивным шагом» в ожидании создания условий для восстановления полноценного и свободного передвижения. По его словам, меры приняты в соответствии с правилами Шенгенской зоны, носят временный характер и необходимы для обеспечения безопасности итальянских и европейских границ, а также предотвращения проникновения людей, представляющих угрозу.

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При этом Таяни отметил, что Италия продолжит сотрудничать со всеми странами Евросоюза, включая Испанию, чтобы бороться с незаконной миграцией и способствовать формированию контролируемых и упорядоченных миграционных потоков.

После решения Италии о продлении погранконтроля аналогичное решение приняло министерство внутренних дел Испании, сообщает Reuters. Мадрид также продлил проверки пассажиров, прибывающих из Италии морским или воздушным транспортом, еще на 15 дней. Поскольку первоначально Испания ввела эти проверки 8 августа сроком на месяц, теперь они будут действовать до 21 сентября.

30 июля 2026 года около 72 000 человек пересекли границу из Марокко и попали в испанскую Сеуту - один из крупнейших миграционных потоков в регион за последние годы. При попытках пересечь границу погибли десятки людей. По последним данным, подтверждена гибель как минимум 96 человек: 82 тела обнаружены на испанской стороне границы, еще 14 погибших подтвердило Марокко.

Мадрид назвал произошедшее нападением на страну и впервые с 2021 года направил в Сеуту военных. 1 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что практически все люди, незаконно пересекшие границу, к тому моменту уже вернулись в Марокко.

При этом, по данным Reuters, к концу августа в Сеуте по-прежнему остаются от 5000 до 8000 человек из числа прибывших в конце июля.