Google Maps изменил название озера Онтарио для пользователей в США

Google Maps начал показывать озеро Онтарио под названием «озеро Америка» для пользователей в США. Изменение последовало за указом президента Дональда Трампа о переименовании водоема и затронуло только американскую версию карт. В Канаде по-прежнему используется название «озеро Онтарио», а в остальных странах отображаются оба варианта.

Новое название появилось в сервисе после того, как соответствующие изменения внесли в Информационную систему географических названий США (GNIS). Именно этот государственный источник Google использует для названий географических объектов на картах для американских пользователей.

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«Поскольку мы обновляем Google Maps в соответствии с данными официальных государственных источников (для США такой источник - GNIS), пользователи сервиса в США увидят название «озеро Америка», в Канаде - по-прежнему «озеро Онтарио», а пользователи в других странах - оба варианта», - пояснили в Google.

В компании добавили, что такой подход соответствует их давней политике для водоемов, названия которых отличаются в разных странах. Поэтому одно и то же озеро теперь фактически имеет разные обозначения в зависимости от того, где открывается карта.

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Указ о переименовании озера Онтарио Трамп подписал 27 августа. Водоем считается самым маленьким из пяти Великих озер и находится на границе США и Канады.

Это уже не первый географический объект, название которого изменилось на картах Google после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Ранее сервис заменил для американских пользователей название Мексиканского залива на «Американский залив». За пределами США новое название показывается в скобках рядом с традиционным.

Тогда изменение также появилось после внесения нового названия в GNIS. Кроме того, власти США по инициативе Трампа вернули горе Денали на Аляске название Мак-Кинли, использовавшееся с 1896 по 1975 год.