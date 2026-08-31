Число погибших при катастрофе в Непале превысило 900

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале превысило 900. По состоянию на утро 31 августа обнаружены тела и останки 903 человек, еще 4247 человек остаются без связи и считаются пропавшими.

Такие данные приводит Национальное управление Непала по снижению риска бедствий и ликвидации их последствий (NDRRMA). Масштабная поисково-спасательная операция продолжается шестые сутки.

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По последним данным властей, спасателям удалось вывести в безопасные районы 10 451 человека. В ходе воздушных операций были эвакуированы, в частности, 252 иностранных гражданина. Всего вертолеты совершили более 400 вылетов.

Травмы получили 267 человек, 156 из них после оказания медицинской помощи уже выписаны из больниц.

В спасательной и поисковой операции сейчас участвуют 20 819 сотрудников силовых структур - военнослужащие непальской армии, полиция и Вооруженная полиция.

Среди пропавших - почти 600 иностранцев

Количество людей, судьба которых пока неизвестна, продолжает расти по мере поступления информации из районов, где несколько дней практически отсутствовала связь.

По данным NDRRMA, среди 4247 человек, остающихся без связи, числятся 592 иностранных гражданина. Еще 127 непальцев сопровождали иностранных туристов.

Особенно сложная ситуация сложилась на гидроэнергетических объектах.

В списках людей, местонахождение которых неизвестно, находятся 933 человека, связанные с гидроэнергетическими проектами. Спасатели пытаются добраться до людей в тоннелях нескольких ГЭС. В операции участвуют специалисты из Непала, Китая и Индии, сообщает Reuters. Используются тяжелая техника, контролируемые взрывы и оборудование для обнаружения признаков жизни.

Среди пропавших также числятся сотрудники государственных служб и силовых структур: 45 военнослужащих непальской армии, 25 полицейских и 13 сотрудников Вооруженной полиции.

Тела находят за сотни километров от места катастрофы

О масштабе стихии свидетельствует география обнаружения погибших.

Непосредственно в районе Расува обнаружены 24 погибших, в Нувакоте - 95, в Дхадинге - 55. Однако значительно больше тел вода вынесла далеко вниз по течению.

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В Читване обнаружены тела и останки 272 человек, в Восточном Навалпараси - 207, в Западном Навалпараси - 151. Еще 62 погибших обнаружены в Горкхе и 37 - в Танахуне.

Многие тела находятся в сотнях километров от места первоначального удара стихии: мощнейший поток нес людей и обломки вниз по речной системе.

Неопознанные тела сейчас находятся в 21 больнице в разных районах страны. Информацию о них власти публикуют через NDRRMA и специальный портал полиции.

В Читване власти уже начали захоронение неопознанных погибших. Перед этим у тел берут образцы ДНК и фиксируют сведения о местах захоронения, чтобы впоследствии оставалась возможность установить личности погибших. Reuters сообщал, что только в субботу были захоронены 96 человек.

По-прежнему не известно о судьбе 33 граждан Латвии

Среди людей, судьба которых после катастрофы в Непале остается неизвестной, - 33 гражданина Латвии. По состоянию на 31 августа эта цифра не изменилась. Информации о том, что кто-либо из этих людей найден среди спасенных или погибших, пока нет.

Три жителя Латвии, находившиеся в регионе, как подтверждено, не пострадали

В Латвии родственники пропавших начали сдавать образцы ДНК для возможной идентификации. По данным Госполиции на утро 31 августа, образцы уже предоставили 20 родственников, еще пять человек должны сделать это в понедельник. Сбор ДНК - предупредительная мера и не означает, что появилась информация о гибели этих 33 человек.

Как сообщалось, катастрофа произошла утром 26 августа в Гималаях в районе границы Непала и Тибета.

Спутниковые снимки свидетельствуют о масштабном обрушении горной породы и ледникового льда в районе Лангтанг-Лирунга. Огромная масса льда, камней и обломков сошла в бассейн реки Лхенде-Кхола и вызвала стремительный поток воды, грязи и обломков, который прошел по системе Бхоте-Коши и Тришули.

Одна из основных версий причин катастрофы состоит в том, что ледово-каменная лавина временно перегородила реку, после чего возникший затор прорвало.

После первоначальной катастрофы в горах образовались новые озера, возникшие из-за перекрытия рек обломками. Поэтому сохраняется риск новых внезапных наводнений.

Спасательным операциям также мешают нестабильные склоны, новые оползни, сложнейший горный рельеф и погода. Reuters сообщает, что власти продолжают следить за несколькими потенциально опасными озерами.

По предварительной оценке министра финансов Непала Сварнима Вагле, стране потребуется не менее 4 млрд долларов на восстановление. Наводнение уничтожило дороги, мосты, населенные пункты и гидроэнергетическую инфраструктуру; повреждены мощности, обеспечивавшие более 12% производства электроэнергии в стране.