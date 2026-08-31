18 человек все еще ищут после крушения парома у Кипра: среди пропавших - дети

В Средиземном море у северного побережья Кипра продолжаются поиски людей после крушения пассажирского парома FILOJET. На борту находились 267 пассажиров и членов экипажа.

По последним данным, 241 человека удалось спасти, восемь погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести, сообщает Reuters.

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Катастрофа произошла в воскресенье, 30 августа. Скоростной двухкорпусный паром-катамаран FILOJET вышел из порта Кирения (Гирне) на севере Кипра около 12:30 и направлялся в турецкий порт Ташуджу.

Пройти далеко судно не успело. Примерно в четырех морских милях - около 6,5–7,5 километра - от берега оно начало набирать воду, перевернулось, а позднее полностью затонуло. Причина катастрофы пока официально не установлена.

Люди остались на перевернутом корпусе

Кадры спасательной операции оказались страшными: после того как катамаран перевернулся, десятки людей в спасательных жилетах оказались на остававшейся над водой части корпуса. Другие пассажиры находились в море.

К терпящему бедствие судну начали подходить находившиеся поблизости корабли и катера. В операции участвовали береговая охрана Северного Кипра и Турции, гражданское пассажирское судно, вертолеты, а впоследствии были привлечены и корабли турецких военно-морских сил.

Спасти удалось 241 человека

Однако для восьми находившихся на борту помощь пришла слишком поздно. Еще 18 человек пока не найдены.

«Судно постоянно поднималось из воды и с силой падало»

Пережившие катастрофу пассажиры рассказывают о нескольких страшных минутах перед крушением.

Один из спасенных, Эфе Мултичи, рассказал CNN Türk, что паром сильно раскачивало: судно поднималось на волнах и с силой ударялось о поверхность воды. Через несколько минут после особенно сильного удара, по его словам, в передней левой части корпуса образовалось повреждение и внутрь начала поступать вода.

Другие пассажиры рассказывали AP о громких звуках, которые слышали перед тем, как ситуация резко ухудшилась. Началась паника, люди пытались найти спасательные жилеты и выбраться наружу. Некоторые прыгали за борт.

Это свидетельства очевидцев - официально причина повреждения корпуса и затопления парома пока не установлена.

Премьер-министр Северного Кипра Унал Устель сообщил, что судно попало под две сильные волны. После первой капитан пытался сохранить управление, а после второй паром начал набирать воду.

Рейс первоначально должен был состояться днем ранее, в субботу, однако его перенесли из-за плохой погоды. По словам властей, в воскресенье погодные условия считались подходящими для выхода в море.

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Судно ушло на глубину более 500 метров

После того как спасатели сняли людей с остававшейся над водой части корпуса и подобрали находившихся в море, паром окончательно затонул.

Он находится на глубине около 514 метров

Это значительно осложняет расследование и поиски. В понедельник к операции присоединились прибывшие из Турции водолазы и специалисты. На поверхности моря после катастрофы оставались обломки судна, чемоданы и другие вещи пассажиров.

Среди пропавших есть дети

Сегодня Reuters опубликовал особенно тяжелые свидетельства семей, которые все еще ждут новостей о близких.

Среди пропавших - дети. Reuters приводит рассказ матери девочки Айтен Бичер - во время хаоса на перевернувшемся судне дочь выскользнула от нее, и с тех пор родители не знают, что с ней.

У порта Кирении продолжают ждать родственники тех, кого пока не удалось найти.

Капитан и весь экипаж задержаны

После катастрофы власти начали расследование.

Капитан и остальные семь членов экипажа FILOJET задержаны. Следователи должны установить причины крушения и выяснить, соблюдались ли на судне все требования безопасности.

Министр общественных работ и транспорта Северного Кипра Эрхан Арыклы сообщил, что отдельно будут проверены заявления выживших. В частности, пассажиры утверждают, что некоторые двери могли быть заперты, а экипаж не сразу отреагировал на сообщения о поступающей воде. Есть и заявления о действиях капитана во время эвакуации.

Власти обещают проверить документы судна, его техническую пригодность к плаванию, разрешения и соблюдение мер безопасности.

161 человек доставили в больницы

По данным местных властей, после спасения 161 человека доставили в больницы.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция совместно с властями Северного Кипра задействовала значительные силы и что поиски пропавших будут продолжаться.

Северный Кипр объявил трехдневный траур по погибшим.

Поисково-спасательная операция продолжается, и пока 18 человек остаются пропавшими, власти и семьи не теряют надежды найти выживших.