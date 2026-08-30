В США начали запасаться туалетной бумагой на фоне торговой войны с Канадой

Новый виток торгового конфликта между США и Канадой неожиданно затронул один из самых привычных товаров. В американских СМИ появились сообщения о покупателях, которые начали запасаться туалетной бумагой, опасаясь ее подорожания. Однако эксперты пока не говорят ни о дефиците, ни о росте цен на 50%.

Поводом для беспокойства стали новые американские пошлины на товары из Канады. После очередного провала торговых переговоров Вашингтон ввел дополнительные тарифы в размере 50% на ряд категорий канадского импорта. Меры вступили в силу 22 августа.

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Бумажная промышленность оказалась особенно чувствительной к новому витку торговой войны. США производят большую часть туалетной бумаги самостоятельно, однако американские предприятия заметно зависят от поставок канадской целлюлозы и другого сырья, необходимого для производства бумажной гигиенической продукции.

По данным, которые приводит The Guardian, в 2024 году США импортировали из Канады туалетной бумаги примерно на 328 млн долларов, а Канада остается одним из важнейших поставщиков бумажной продукции на американский рынок.

На этом фоне ANSA и немецкая Bild сообщили, что в некоторых регионах США покупатели начали приобретать туалетную бумагу впрок. Впрочем, пока речь не идет о масштабном дефиците: подтверждений массового исчезновения товара с полок крупнейших американских торговых сетей нет.

Опасения покупателей связаны прежде всего с возможным ростом цен. Однако утверждения о том, что туалетная бумага подорожает сразу на 50%, некорректны: размер таможенной пошлины не равен росту розничной цены.

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Специалист по бумажной промышленности Университета штата Северная Каролина Роналдс Гонсалес считает, что из-за новых тарифов стоимость сырья для производства туалетной бумаги может увеличиться примерно на 11%. Часть дополнительных расходов производители и продавцы могут взять на себя, а часть - переложить на покупателей. Эффект, по его оценке, станет заметнее после того, как компании израсходуют существующие запасы.

Канада готовит ответ

Оттава тем временем объявила ответные меры. С 8 сентября Канада введет тарифы в размере 15%, 25% и 50% на американские товары общей стоимостью около 27,6 млрд долларов.

В список вошли сталь и алюминий, электроника, бытовая техника, сельскохозяйственное оборудование, молочная продукция, пластмассы, целлюлоза и бумага. Американская туалетная бумага, ввозимая в Канаду, будет облагаться дополнительной пошлиной в 25%, некоторые виды бумажного сырья - в 50%.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна намерена отвечать Вашингтону на новые ограничения «доллар за доллар». Reuters сообщает, что ответные тарифы стали реакцией на американские меры после срыва очередного раунда переговоров.

Таким образом, новая «туалетная паника» в США пока скорее отражает опасения потребителей перед подорожанием, чем реальный дефицит. Но если торговый конфликт затянется, бумажная продукция действительно может стать одним из тех повседневных товаров, на которых американцы почувствуют последствия тарифной войны.