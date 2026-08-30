30 августа 2026, 20:11

У берегов Северного Кипра затонул паром: погибли не менее восьми человек, экипаж задержан

У берегов Северного Кипра затонул паром: погибли не менее восьми человек, экипаж задержан

Не менее восьми человек погибли после крушения пассажирского парома FILOJET у побережья Северного Кипра. Более 230 человек удалось спасти, поиски пропавших продолжаются. Капитан и члены экипажа задержаны в рамках расследования причин аварии.

Трагедия произошла в воскресенье, 30 августа, вскоре после выхода судна из порта Кирения, также известного как Гирне. Паром направлялся в турецкий порт Ташуджу в провинции Мерсин.

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По данным турецкого МВД, на борту находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа - всего 267 человек. Примерно в четырех морских милях от берега судно начало принимать воду. Капитан подал сигнал бедствия, после чего к месту происшествия направили силы береговой охраны и спасательные суда.

Спустя некоторое время паром перевернулся. Видео с места происшествия показывали людей в спасательных жилетах на перевернутом корпусе судна и масштабную спасательную операцию в море.

По последним данным AP, погибли как минимум восемь человек, 237 были спасены, еще 22 человека считаются пропавшими без вести.

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Судно ушло на большую глубину

Паром позднее полностью затонул. По сообщениям местных властей, место крушения находится в районе с глубинами свыше 500 метров, что серьезно осложняет дальнейшие поисковые работы.

В операции участвуют суда береговой охраны Северного Кипра и Турции, вертолеты, военные корабли и гражданские суда. Турецкие власти заявили, что к поискам привлечены все доступные силы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что спасательная операция ведется совместно с турко-кипрскими властями и будет продолжаться до тех пор, пока не будет установлена судьба всех пропавших.

Капитан и экипаж задержаны

После катастрофы началось расследование. Премьер-министр непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель сообщил о задержании капитана и членов экипажа.

Он заявил, что власти намерены проверить все обстоятельства происшествия и установить, была ли допущена халатность.

В первых сообщениях СМИ фигурировали разные данные о количестве задержанных - от восьми до девяти человек. Поэтому точное число пока уточняется.

Некоторые выжившие утверждают, что экипаж слишком поздно отреагировал на поступление воды и что на борту могли возникнуть проблемы с обеспечением пассажиров спасательными средствами. Однако эти свидетельства пока не подтверждены официальными выводами следствия.

Причина аварии пока неизвестна

Официальная причина крушения пока не названа.

Известно, что FILOJET начал принимать воду вскоре после выхода из порта. Плохая погода рассматривается как один из возможных факторов, однако глава турко-кипрской общины Туфан Эрхюрман призвал не делать преждевременных выводов о причинах аварии.

Ранее рейсы на этом направлении действительно отменялись из-за неблагоприятной погоды, однако пока нет подтверждения, что именно шторм стал непосредственной причиной катастрофы.

Расследование продолжается.

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