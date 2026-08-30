Цюрих в седьмой раз подряд признан самым «умным» городом мира: кто еще в топе

Цюрих вновь возглавил мировой Smart City Index и сохранил первое место уже седьмой рейтинг подряд. Однако секрет швейцарского города оказался не столько в количестве новых технологий, сколько в том, насколько комфортной и эффективной считают городскую жизнь сами жители.

Об этом говорится в Smart City Index 2026, подготовленном Международным институтом управленческого развития (IMD).

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В исследование 2026 года вошли 148 городов мира. Первое место занял Цюрих, второе - Осло, третье - Женева. Далее следуют Лондон, Копенгаген и Дубай. Еще один швейцарский город, Лозанна, оказался на седьмой позиции.

Первая десятка выглядит так: Цюрих, Осло, Женева, Лондон, Копенгаген, Дубай, Лозанна, Канберра, Сингапур и Абу-Даби.

Причем Лондон и Копенгаген за год поднялись на две позиции, Лозанна - на три. Дубай опустился с четвертого на шестое место, а Абу-Даби - с пятого на десятое.

«Умный» - не обязательно напичканный технологиями

Методика рейтинга довольно необычна.

IMD определяет «умный город» как город, которому удается найти баланс между экономическими возможностями, применением технологий, заботой об окружающей среде и социальной инклюзивностью - с конечной целью обеспечить жителям высокое качество жизни.

При этом составители рейтинга оценивают две большие составляющие: Structures - существующую инфраструктуру города, и Technology - доступные жителям технологические решения и услуги.

В каждой из них рассматриваются пять направлений: здоровье и безопасность, мобильность, возможности для досуга, экономические и образовательные возможности и управление городом.

Но самое интересное - данные получают прежде всего от самих горожан. В каждом из 148 городов опрашивают жителей о том, насколько хорошо работают инфраструктура и технологии и помогают ли они решать реальные повседневные проблемы. При составлении итоговой оценки учитываются результаты последних трех лет с большим весом более свежих опросов.

Поэтому наличие множества современных цифровых систем само по себе высокого места не гарантирует.

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Директор IMD World Competitiveness Center Артуро Брис отмечает, что наиболее успешные города выделяются не футуристическими зданиями, видимыми повсюду датчиками или технологической сложностью. Гораздо важнее, насколько успешно город соединяет хорошее управление, устойчивое развитие, разумные государственные инвестиции и доверие жителей.

Исследование действительно обнаружило любопытную закономерность: у лидеров - Цюриха, Осло, Женевы и Копенгагена - показатели городской инфраструктуры и институтов оказались сильнее технологических. А практически у всех городов из последней двадцатки наблюдается обратная картина: технологии оцениваются выше, чем базовая городская инфраструктура.

Даже у города №1 есть большая проблема

Первое место вовсе не означает, что жители Цюриха всем довольны.

Самой острой проблемой они назвали доступность жилья - ее отметили 82% опрошенных. Еще 60% обеспокоены дорожными пробками, 47% - безработицей. Эти цифры приводятся в материалах по результатам Smart City Index.

Причем проблема доступного жилья оказалась характерна далеко не только для богатого Цюриха. В целом среди жителей всех 148 исследованных городов именно жилье стало наиболее часто называемой проблемой, следом идут дорожные заторы и безопасность.

Кто совершил самый большой рывок

Среди наиболее заметно улучшивших положение городов оказался Вашингтон: американская столица поднялась сразу на 23 позиции и заняла 39-е место.

Еще больший скачок совершила Аль-Ула в Саудовской Аравии - плюс 27 позиций, до 85-го места.

Лучшим американским городом стал Бостон - 35-е место.

Но были и движения в противоположную сторону. Бордо и Лион потеряли по 19 позиций, Оттава и Шэньчжэнь - по 18.

В итоге исследование IMD дает довольно неожиданный ответ на вопрос, что делает город действительно «умным»: не количество технологий само по себе, а то, замечают ли жители от них реальную пользу в повседневной жизни.