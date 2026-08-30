Трамп поставил себя выше Линкольна и Вашингтона в рейтинге президентов США

Президент США Дональд Трамп опубликовал необычный рейтинг американских лидеров, в котором отвел себе отдельную высшую категорию - «Величайший». Публикация быстро разошлась по американским СМИ и вызвала недоумение даже среди части консервативных комментаторов.

Таблицу Трамп разместил в своей социальной сети Truth Social.

Читайте нас также Google News Facebook

В категории The Greatest - «Величайший» находится только один портрет - самого Дональда Трампа.

Следующую ступень, Great - «Великие», занимают Джордж Вашингтон, Авраам Линкольн, Томас Джефферсон, Франклин Делано Рузвельт, Вудро Вильсон и Эндрю Джексон.

Бывших президентов Джо Байдена, Барака Обаму и Джимми Картера Трамп отправил в самую низкую категорию - Failures, «Провалы». Там же оказались Улисс Грант и Уоррен Гардинг.

Билл Клинтон получил более нейтральную оценку - «Средний».

Но рейтинг оказался не совсем авторским

Американские журналисты довольно быстро заметили странность: в списке отсутствуют многие из самых известных президентов XX века.

В нем нет Рональда Рейгана, Джона Кеннеди, Дуайта Эйзенхауэра, Гарри Трумэна, Линдона Джонсона, Ричарда Никсона, Джеральда Форда, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего.

Причина, по всей видимости, проста.

Опубликованная Трампом таблица очень похожа на рейтинг, появившийся в журнале LIFE еще в 1948 году. Его составил историк Артур Шлезингер-старший на основе оценок 55 историков, журналистов и политологов.

В версии Трампа большая часть старых оценок сохранилась, но наверху появился сам нынешний президент, а внизу - более современные демократы Байден, Обама и Картер.

Читайте

Именно происхождение таблицы объясняет, почему в ней нет многих послевоенных лидеров: на момент первоначального опроса они еще не были президентами.

Даже сторонники Трампа удивились

Публикация моментально стала предметом шуток и споров в американских соцсетях.

Критики президента прежде всего обращали внимание на то, что Трамп поставил себя выше Авраама Линкольна и Джорджа Вашингтона.

Но часть консервативных обозревателей заинтересовала сама логика списка. Их удивило, например, высокое место Вудро Вильсона, достаточно низкая оценка Кэлвина Кулиджа и полное отсутствие одного из главных символов современного американского консерватизма - Рональда Рейгана.

Некоторые комментаторы отдельно обратили внимание на попадание Улисса Гранта в категорию «Провалы». Современная репутация Гранта среди историков за последние десятилетия заметно улучшилась, в частности благодаря переоценке его роли в борьбе с Ку-клукс-кланом и защите прав афроамериканцев после Гражданской войны.

А что думают историки

Самооценка Трампа резко расходится с профессиональными президентскими рейтингами.

В исследованиях американских историков верхние позиции традиционно занимают Авраам Линкольн, Джордж Вашингтон и Франклин Рузвельт. Оценки самого Трампа значительно ниже и сильно зависят от методики и политических взглядов участников опроса.

При этом среди республиканских избирателей нынешний президент действительно обладает исключительным статусом. В опубликованном на этой неделе опросе 53% республиканцев назвали Трампа президентом, которым они восхищаются больше всего, тогда как Рональда Рейгана выбрали 18%, а Авраама Линкольна - 8%.

Сам Трамп после появления этих данных похвалил даже аналитика CNN Гарри Энтена, который рассказывал об опросе в эфире, назвав его одним из лучших сотрудников телеканала.

Так что рейтинг в Truth Social выглядит не столько попыткой академически оценить историю США, сколько вполне характерной для Трампа смесью политического заявления, самоиронии - или саморекламы - и атаки на своих предшественников.