Тейлор Свифт пожертвовала 50 000 долларов женщине, пострадавшей в автокатастрофе при спасении подростков

Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала 50 000 долларов жительнице американского штата Род-Айленд Эшли Таунтон, которая получила тяжелые травмы, пытаясь помочь подросткам после автомобильной аварии. Об этом сообщает телеканал NBC.
В июле этого года мать троих детей Эшли Таунтон стала свидетельницей аварии на трассе: автомобиль, двигавшийся перед ней, потерял управление и съехал с дороги. Женщина остановилась и побежала на помощь подросткам, находившимся в разбившейся машине.
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Пока отважная Эшли помогала пострадавшим, еще один автомобиль на трассе потерял управление и на большой скорости направился прямо на них.
«В мгновение ока, проявив невероятную храбрость, Эшли вытолкнула другого человека из опасной зоны, приняв основной удар на себя», - говорится на странице онлайн-сбора средств на её лечение.Читайте
По словам мужа пострадавшей, его героическая жена получила тяжелую травму ноги и многочисленные внутренние повреждения. Она перенесла как минимум три операции.
Женщина рассказывала о своем восстановлении в социальных сетях и публиковала фотографии из больницы. На некоторых снимках она находится в медикаментозной коме, на более поздних - уже дома и носит фиксатор на ноге.
Эшли Таунтон также сообщила в Instagram о пожертвовании Свифт.
«Тейлор Свифт, ты прекрасный человек, и я хотела бы обнять тебя лично. Может быть, в следующий раз, когда ты будешь в Уэстерли? Я живу в 20 минутах отсюда… Это невероятно, и я переполнена благодарностью», - написала она.