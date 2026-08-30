Тейлор Свифт пожертвовала 50 000 долларов женщине, пострадавшей в автокатастрофе при спасении подростков

Американская певица Тейлор Свифт пожертвовала 50 000 долларов жительнице американского штата Род-Айленд Эшли Таунтон, которая получила тяжелые травмы, пытаясь помочь подросткам после автомобильной аварии. Об этом сообщает телеканал NBC.

В июле этого года мать троих детей Эшли Таунтон стала свидетельницей аварии на трассе: автомобиль, двигавшийся перед ней, потерял управление и съехал с дороги. Женщина остановилась и побежала на помощь подросткам, находившимся в разбившейся машине.

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Пока отважная Эшли помогала пострадавшим, еще один автомобиль на трассе потерял управление и на большой скорости направился прямо на них.

По словам мужа пострадавшей, его героическая жена получила тяжелую травму ноги и многочисленные внутренние повреждения. Она перенесла как минимум три операции.

Женщина рассказывала о своем восстановлении в социальных сетях и публиковала фотографии из больницы. На некоторых снимках она находится в медикаментозной коме, на более поздних - уже дома и носит фиксатор на ноге.

Эшли Таунтон также сообщила в Instagram о пожертвовании Свифт.