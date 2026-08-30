Пьяный мужчина угнал самолет и полетел в сторону АЭС: Венгрия подняла в воздух истребители

Необычный инцидент произошел утром 29 августа в Венгрии. 24-летний мужчина угнал с аэродрома легкомоторный Cessna 172, без разрешения поднялся в воздух и направился в сторону города Пакш, где находится единственная в стране атомная электростанция, сообщает венгерский телеканал RTL.

Военные подняли по тревоге пару истребителей JAS 39 Gripen. После аварийной посадки история получила еще один неожиданный поворот: беглец попытался угнать автомобиль человека, остановившегося ему помочь. Обстоятельства происшествия подтверждает венгерская полиция.

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Все началось утром в субботу на небольшом аэродроме в городе Калоча на юге Венгрии.

По данным полиции, 24-летний житель венгерского Сомора забрал находившийся там самолет Cessna 172 и без необходимого разрешения взлетел. Позднее полиция сообщила, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверяется, употреблял ли он какие-либо другие вещества.

Венгерские СМИ приводят еще одну деталь: перед взлетом мужчина якобы вырвал из земли крепежные тросы, которыми самолет был зафиксирован на стоянке, после чего вырулил и взлетел со служебной дороги. Эту подробность сегодня приводит венгерское издание Világgazdaság со ссылкой на полицию.

Самолет летел в сторону атомной станции

После взлета Cessna направилась в сторону Пакша.

Министр обороны Венгрии Ромулус Русин-Сенди сообщил, что военные радары сразу обнаружили неизвестный самолет, после чего в воздух была поднята дежурная пара истребителей Gripen. Венгерское издание 24.hu уточняет, что речь шла о двух истребителях, поднятых с авиабазы Кечкемет.

Причина такой реакции понятна: в Пакше находится единственная действующая атомная электростанция Венгрии.

Воздушное пространство возле нее имеет особый режим. Для гражданских самолетов действует запретная зона радиусом три километра и высотой до 6000 метров.

HVG со ссылкой на свои источники сообщает, что Cessna добралась до района АЭС и выполняла там маневры. Источники издания характеризовали состояние пилота как спутанное.

Истребители не успели перехватить Cessna в воздухе

Вся история развивалась очень быстро.

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Через несколько минут легкомоторный самолет совершил аварийную посадку возле населенного пункта Герьен в медье Тольна - на противоположной от Пакша стороне Дуная.

Cessna села в поле подсолнухов. Во время аварийной посадки самолет получил повреждения и остановился, накренившись на крыло.

Gripen обнаружили поврежденную машину с воздуха и продолжали кружить над местом посадки до прибытия спасательного вертолета и наземных экстренных служб.

Но на этом история не закончилась

После посадки мужчина оставил самолет и вышел на шоссе №512. По данным венгерской полиции, он находился в спутанном состоянии и шел вдоль дороги, когда проезжавший мимо автомобилист заметил его и остановился, чтобы помочь.

Однако 24-летний мужчина сел в машину и попытался уехать на ней. Находившимся в автомобиле людям удалось этому помешать.

Вскоре прибыли полицейские и задержали подозреваемого - по данным полиции, это произошло в течение нескольких минут.

Таким образом, за одно утро мужчина оказался подозреваемым сначала в угоне самолета, а затем - в попытке завладеть автомобилем человека, который хотел ему помочь.

Полиция начала производство по факту незаконного завладения транспортным средством и другим возможным преступлениям. После допроса мужчину намеревались поместить под стражу и ходатайствовать о его аресте.

Кроме того, полиция совместно с авиационными властями начала внеплановую проверку аэродрома Калочи, после которой проверки должны пройти и на других венгерских аэродромах.

Серьезно пострадавших в результате инцидента нет.