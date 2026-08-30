30 августа 2026, 12:59 Наталья Гудемчук

NASA запускает новый космический телескоп: он будет искать экзопланеты и разгадывать тайны Вселенной

NASA запускает новый космический телескоп: он будет искать экзопланеты и разгадывать тайны Вселенной
bbc.com

NASA готовится запустить новую флагманскую космическую обсерваторию «Роман», которая поможет ученым исследовать темную материю и темную энергию, проверить теорию гравитации на огромных расстояниях и искать планеты за пределами Солнечной системы. Об этом сообщает ВВС.

Запуск телескопа, названного в честь американского астронома Нэнси Грейс Роман, запланирован на воскресенье в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде. На орбиту его выведет ракета Falcon Heavy компании SpaceX. В NASA отмечают, что запуск состоится на девять месяцев раньше первоначально запланированного срока.

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«Роман» станет преемником космических телескопов «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Его основная миссия рассчитана на пять лет, а ее стоимость оценивается в 4,3 млрд долларов.

После запуска телескоп направится к точке Лагранжа L2 примерно в 1,6 млн километров от Земли - это примерно в четыре раза дальше, чем находится Луна. В этой же области космоса работает телескоп «Джеймс Уэбб», тогда как «Хаббл» находится на низкой околоземной орбите.

Главное зеркало «Романа» имеет диаметр 2,4 метра - столько же, сколько у «Хаббла». Однако новый телескоп сможет одновременно наблюдать участок неба более чем в 200 раз больше того, который доступен «Хабблу».

Это позволит ему гораздо быстрее исследовать огромные области Вселенной. По оценке НАСА, за год «Роман» сможет собрать около 500 терабайт данных. Для сравнения, за 35 лет работы «Хаббл» передал около 400 терабайт данных.

Ученые рассчитывают, что телескоп сможет наблюдать более двух миллиардов галактик. Эти данные помогут изучить, как формировались и менялись галактики и другие крупные структуры Вселенной, а также как со временем менялась скорость ее расширения.

Одна из главных задач «Романа» - изучение темной материи и темной энергии, природа которых до сих пор остается неизвестной.

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Обычная материя - звезды, планеты, газ и пыль - составляет лишь около 5% Вселенной. На темную материю приходится, по оценкам ученых, около 27%, а на темную энергию - около 68%.

Темную материю невозможно наблюдать непосредственно, однако ученые видят ее гравитационное воздействие на галактики и звезды. Темная энергия, предположительно, связана с ускоренным расширением Вселенной.

«Роман» составит карту распределения галактик и поможет ученым изучить гравитационное линзирование - явление, при котором гравитация массивных объектов искривляет свет.

Эти наблюдения позволят проверить, работает ли теория относительности Альберта Эйнштейна на расстояниях в миллиарды световых лет или современную теорию гравитации придется корректировать.

Еще одна крупная задача «Романа» - поиск экзопланет, то есть планет за пределами Солнечной системы.

Ожидается, что телескоп обнаружит тысячи новых экзопланет и позволит ученым впервые получить масштабную статистическую картину планетных систем, включая системы, похожие на нашу.

Кроме того, «Роман» проверит технологию, которая позволит получать прямые изображения некоторых сравнительно близких экзопланет.

На сегодняшний день ученые обнаружили более 6350 экзопланет. Их изучение помогает исследователям понять, насколько распространены планеты, похожие на Землю, и насколько вероятно существование жизни за пределами нашей планеты.

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